Palermo, Teatro al Sant’Eugenio un week end per ”Più o meno pausa”, il one woman show con Daniela Pupella

Il teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione artistica Pupella, visto lo straordinario successo del one woman show di Daniela Pupella “Più o meno pausa” andato in scena lo scorso fine settimana, aggiunge altre tre repliche dello spettacolo che sono in programma per questo venerdì (31 gennaio) alle ore 21, sabato 1 febbraio alle ore 21, e poi, domenica 2 febbraio alle ore 17.45.

La poliedrica attrice palermitana Daniela Pupella, nel suo monologo, propone una “passeggiata” per i diversi sentieri che la donna scopre, attraversa e affronta in questa particolare fase della vita, che è appunto la menopausa. Tra ironia e divertimento, il pubblico non può che ritrovarsi catapultato nell’energia vulcanica della nostra artista che anima il palco accompagnata dalla musica del giovanissimo Francesco Bologna, figlio del grande attore e regista Maurizio recentemente scomparso. Lo spettacolo è scritto da Marco Pomar, Francesca Picciurro e dalla stessa Daniela Pupella, ed è diretto da Lavinia Pupella: le due sorelle, Daniela sul palco, e Lavinia alla regia, incantano e sorprendono.

“Affrontare la menopausa non è facile – commenta Daniela Pupella – ma se lo si fa con leggerezza è meglio, molto meglio”.

Ma da dove si parte per arrivare a parlare della menopausa? La nostra protagonista, con la sua dissacrante ironia, ci conduce in un mondo femminile colorato e ricco di sfumature, ed il testo è frutto di una lunga, elaborata e rielaborata scrittura con Pomar e la Picciurro.

“La cosa che più mi preme raccontare in questo monologo – prosegue Daniela Pupella – è come la menopausa, a un certo punto, investe la vita di una donna, e non importa come ci si prepari fisicamente, ciò che conta è con quale umore si affronta tutto ciò ed anche con chi si affronta, essendo essenziale la sensibilità e la comprensione di ogni persona che ci circonda. Anche se noi donne siamo già predisposte ai cambiamenti legati al ciclo vitale, questo, è un cambiamento che sì ci aspettiamo ma che, nello stesso tempo, non vorremmo mai affrontare. Lo spettacolo non vuole fare nessuna morale né essere un trattato di biologia femminile ma è semplicemente un’ora di svago dove Daniela stessa si mette in discussione e si prende anche in giro. Lavinia, con la sua sapiente ed elegante regia, ha restituito allo spettacolo un taglio che, nella sua leggerezza, diventa universale senza prenderci troppo sul serio. Lo spettacolo dura circa un’ora ed è accompagnato dalle musiche di Chicco Bologna, e questo mi rende molto orgogliosa”.

“Ho posto il focus sulle molteplici maniere in cui una donna riesce ad essere donna – aggiunge Lavinia Pupella che cura la regia – scandendo, con passaggi sordidi, taglienti e comici, i colpi e le svolte, e facendo così dialogare mente e corpo; basta poco… basta un ventaglio a soffiare sulla leggerezza della sua bellezza e farla volare come fosse su un ventaglio volante”.

Daniela Pupella, figlia d’arte ed artista eclettica, con la sua straordinaria esperienza, è riuscita a diventare una delle attrici più talentuose ed amate del panorama palermitano, riuscendo altresì, con maestria, a spaziare da personaggi comici e dissacranti a personaggi duri e tragici. Ed oggi, ci racconta la menopausa.

Produzione teatro Sant’Eugenio.

Percussioni: Francesco Bologna.

Scenografie: Alessandro Pupella S.

Luci: Alessandro Pupella J.

Suono: Giuseppe Borruso.