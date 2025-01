Luigi Mazzone è il nuovo presidente di Federscherma: le congratulazioni del Cus Catania

Condividi questo articolo?

Il Cus Catania tutto si congratula con Luigi Mazzone diventato presidente della Federazione Italiana Scherma, un ruolo importantissimo in una delle federazioni che da sempre, è colonna portante dello sport italiano.

Alla guida del Centro universitario sportivo etneo dal 2019, Mazzone ha raggiunto una serie di importanti risultati, nel costante ottimo rapporto con l’Università di Catania. Dalla gestione virtuosa, al rilancio in termini di comunicazione e programmazione delle attività agonistiche e dei corsi per gli sportivi di tutte le età – che ha fatto lievitare il numero dei tesserati sia in termini di studenti universitari, che degli iscritti ai CAS (Corsi avviamento sportivo), triplicati in questi ultimi anni – fino alla capacità organizzativa durante il lungo periodo della pandemia, essendo stato il Cus Catania una tra le poche polisportive in grado di affrontare l’emergenza Covid riuscendo a garantire i servizi.

Durante la presidenza Mazzone sono stati portati avanti i lavori di restyling del PalaArcidiacono (della sala pesi e cardio fitness, alla sala “Timmonieri” per la scherma) e anche infrastrutturali (la realizzazione del PalaTenda).

Sono arrivati risultati sportivi di grandissimo rilievo in campo nazionale e anche internazionale. Sono stati molti gli atleti cusini convocati in azzurro in varie discipline sportive.

Nel corso di questi anni il Cus ha aperto le sue porte a tutti gli sportivi, ospitando e organizzando molte iniziative di carattere etico e sociale divenute ormai capisaldi del Cus Catania, così come i tanti progetti inclusivi quali “Sport Ability in Disability”, “Aironi” e “Rugby per tutti”.

Nel marzo scorso, l’assemblea generale ordinaria dei soci aveva riconfermato Luigi Mazzone alla guida del Cus per il triennio 2024/2026. Una carica che adesso, secondo statuto, Mazzone dovrà lasciare. Con lui decade l’intero Consiglio e, sempre secondo lo statuto interno, saranno messe in atto tutte le procedure per la convocazione di una nuova assemblea generale dei soci per eleggere il presidente e il Consiglio.

“Sono cusino nell’animo, lo sono sempre stato e continuerò ad esserlo – le parole di Luigi Mazzone -. Aver guidato il Cus in questi anni è stato per me un onore e un impegno da assolvere con professionalità, ma anche con amore. Il fatto di aver ottenuto risultati importanti, e non solo a livello sportivo, mi riempie di orgoglio e per questo ringrazio tutti coloro che al Cus lavorano in ogni comparto, perché senza il loro supporto non avremmo potuto raggiungere questi traguardi. Porterò il mio spirito cusino e la città di Catania anche nella nuova avventura in Federscherma”.