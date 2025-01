Belpasso, progetti, cantieri e finanziamenti per 47 opere pubbliche in fase di realizzazione

Condividi questo articolo?

“Voglio condividere con i miei concittadini la grande soddisfazione nell’avere così chiara la fotografia dei progetti, cantieri e finanziamenti che cambieranno Belpasso in modo radicale.

Grazie alla nostra voglia di scommetterci abbiamo al momento 47 opere pubbliche in fase di realizzazione per circa 33 milioni di investimento, provenienti dalle nostre casse comunali, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dai fondi statali e regionali”.

Lo dichiara il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, comunicando alla cittadinanza come il comune si stia preparando a vivere una stagione di rinnovamento e crescita senza precedenti.

“Le opere in corso, alcune progettate e finanziate, altre già in appaltato e in procinto di essere appaltate, non solo miglioreranno il volto di Belpasso ma miglioreranno la qualità della vita dei cittadini, come mai accaduto prima. I settori chiave sono: la scuola, la cultura e i servizi collegati; la rigenerazione urbana; la sicurezza e la viabilità, il verde, l’efficientamento energetico, lo sport.

Per fare degli esempi concreti: stanno per partire tre progetti di regimentazione delle acque meteoriche, per diminuire il flusso di pioggia lungo le nostre strade; due asili nido (mai esistiti a Belpasso); due scuole per l’infanzia; una mensa scolastica; l’ampliamento del cimitero, tanto richiesto in passato.

Alcune di queste opere pubbliche, per 9 milioni di euro, sono il patrimonio che ereditiamo dalla scorsa amministrazione; 23 milioni di euro sono finanziamenti intercettati in questi 18 mesi di amministrazione.

Rimane – certamente – il grande tema della manutenzione stradale: ci sono chilometri e chilometri di strade che necessitano di una manutenzione. Al momento stiamo rinviando degli interventi importanti poiché tra circa sei mesi partiranno dei lavori per la costruzione della fognatura, la quale interesserà tutta Belpasso, quindi tutte le strade della città. Attendiamo per evitare di procedere con la posa dell’asfalto e poi dover ripetere il lavoro, dopo poco tempo. Resta però la notizia più importante: Belpasso avrà finalmente una rete fognaria, così come ci richiede l’Europa.

Sembra tutto molto ambizioso, e non voglio nascondere le difficoltà nella gestione di tanti progetti, soprattutto in un contesto di carenza di tecnici. Sono comunque molto felice del lavoro che stiamo portando avanti, dell’impegno che ci stiamo mettendo, io insieme alla mia squadra di assessori, consiglieri e collaboratori. Belpasso sarà una cittadina rigenerata, una cittadina nuova”, conclude il sindaco Caputo.

Nella foto, Carlo Caputo