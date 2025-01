Los Angeles, incendio senza fine: 150mila persone in fuga. Scatta il coprifuoco

Condividi questo articolo?

Roghi ancora fuori controllo e almeno 10 morti. Circa 153mila persone restano sotto ordine di evacuazione. Gli edifici distrutti o danneggiati sono migliaia

Los Angeles continua a bruciare. Per l’emergenza incendi resta in vigore l’ordine di evacuazione per 153mila persone, come ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa lo sceriffo della contea Robert Luna, aggiungendo che altre 166.800 persone sono in stato di allerta. Inoltre 57.830 strutture sono a rischio, ha affermato Luna. Le autorità hanno annunciato l’introduzione di un rigido coprifuoco: chi viola le norme verrà arrestato,

Due dei 4 incendi ancora in corso gli incendi sono tra i 5 più distruttivi nella storia dello Stato della California, ha reso noto il Dipartimento forestale e anti-incendi della California (CalFire), citato dalla Cnn. L‘incendio di Palisades con quasi 20.000 acri in fiamme e più di 5.300 strutture rase al suolo è il terzo più distruttivo nella storia dello Stato. L’incendio di Eaton ha distrutto oltre 4.000 strutture, ed è quarto. Ma le cifre potrebbero continuare a salire man mano che i funzionari completeranno le valutazioni dei danni.

Quindici dei 20 incendi più distruttivi nella storia dello Stato si sono verificati a partire dal 2015, poiché il riscaldamento globale sta causando incendi sempre più grandi e più gravi negli Usa sud-occidentali. I due incendi sono anche gli unici dei 20 più distruttivi nella storia dello Stato ad essersi verificati a gennaio – uno sviluppo causato dall’estrema oscillazione da condizioni di umidità a condizioni di siccità negli ultimi due inverni, che hanno dapprima favorito la crescita della vegetazione per poi seccarla, trasformandola in cenere.

Roghi ancora fuori controllo e almeno 10 morti

I principali roghi nella megalopoli californiana restano ancora fuori controllo e si registrano almeno dieci morti, ma le autorità avvertono che il vero bilancio delle vittime non sarà chiaro finché non sarà sicuro per i soccorritori entrare nei quartieri ormai rasi al suolo.

Sono in vigore i coprifuoco mentre la polizia pattuglia e arresta i saccheggiatori. Dispiegati anche i militari con il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Los Angeles che ha ufficialmente richiesto il supporto della Guardia Nazionale. Chiunque si recherà in zone soggette al coprifuoco verrà arrestato, ha spiegato Luna, annunciando una linea dura contro i saccheggiatori, che rischiano una multa fino a mille dollari. Il coprifuoco sarà “applicato rigorosamente”, ha affermato Luna.

“Non vogliamo che la gente approfitti dei nostri cittadini che sono già vittime, nessuno deve giocare con questa situazione”, ha aggiunto. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Nathan Hochman, ha spiegato che il saccheggio è ”un crimine spregevole” e verrà perseguito chiunque violi il coprifuoco.

Incendio di Kenneth, il più recente incendio che minaccia la città

L’incendio più recente scoppiato nell’area di Los Angeles, il Kenneth Fire, sta bruciando 960 acri a nord-est della città di Calabasas. Nessuna parte dell’incendio è stata contenuta e il suo perimetro minaccia le comunità residenziali alla periferia della città a circa 30 miglia a nord-ovest del centro di Los Angeles.

l governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato nelle prime ore di venerdì che sono stati impiegati altri 900 vigili del fuoco per combattere l’incendio.

Le autorità avevano precedentemente arrestato un uomo nei pressi dell’incendio con l’accusa di incendio doloso, dopo aver ricevuto una chiamata da un testimone che aveva visto l’uomo “tentare di appiccare un incendio”, ha detto il dipartimento di polizia di Los Angeles.

Harry e Meghan donano aiuti e accolgono evacuati

Il principe Harry e la duchessa del Sussex Meghan hanno rivolto un appello tramite Internet a sostenere le persone colpite dagli incendi nella contea di Los Angeles. Loro stessi, come riporta la Cnn, hanno donato vestiti, articoli per bambini e altri beni di prima necessità alle persone colpite. I duchi hanno inoltre aperto la loro casa agli amici e alle persone care costrette a evacuare. Harry e Meghan si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020 e vivono a Montecito, in California, insieme ai figli Archie e Lilibet.

”Se un amico, una persona cara o un animale domestico deve evacuare e siete in grado di offrire loro un rifugio sicuro nella vostra casa, fatelo”, hanno detto Harry e Meghan sul loro sito web. “E assicuratevi di contattare eventuali vicini disabili o anziani per vedere se hanno bisogno di aiuto per l’evacuazione”, hanno aggiunto.

Alcune persone “sono rimaste senza niente”, hanno notato, chiedendo di “valutare la possibilità di donare abiti, giocattoli e vestiti per bambini e altri beni essenziali. La Croce Rossa americana è sul campo per aiutare chi ha bisogno”. I duchi hanno anche fornito un elenco di gruppi e iniziative attive nella zona.