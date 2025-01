Disponibile “Now Imagine”, il nuovo album di The Soultrend Orchestra

Condividi questo articolo?

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in formato fisico (cd e vinile) “Now Imagine”, il nuovo album di The Soultrend Orchestra dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “Wiser”.

“Wiser” è un brano funky disco con un sound che si mescola il funk e la disco music, e la voce della cantante solista del pezzo è Wendy D. Lewis, un’artista americana con una carriera consolidata, grazie alle sue collaborazioni con artisti noti nel panorama soul, jazz e funk, oltre a Papik, con Jestofunk, Mario Biondi, Mike Francis e Gazzara.

Commentano l’artista a proposito del brano: “Il testo parla della mia consapevolezza della crescita e della maturazione che mi rende più saggio.”

“Now Imagine” è il terzo album di The Soultrend Orchestra ed è stato prodotto, come il precedente, insieme a Peter De Girolamo (alias P.A. Jeron). Questo nuovo lavoro continua la ricerca delle stesse sonorità, con il contributo di alcuni dei suoi più stretti collaboratori, tra cui Alfredo Bochicchio, Massimo Guerra, Simone ‘Federicuccio’ Talone, e le vocalist Laura Lanzillo, Erika Scherlin e Anna Fondi. L’album vanta anche la partecipazione di ospiti illustri come Wendy D. Lewis, Ely Bruna, Nadyne Rush, Filippo Perbellini, Stevie Biondi e Nicole Magolie alle voci soliste.

Tra le tracce dell’album, non mancano alcune cover: ‘Lost In Music’, uno dei brani simbolo della Disco firmata Nile Rodgers e Bernard Edwards (Chic), celebre negli anni ‘70 grazie alle Sister Sledge, e ‘Summer Madness’, il magico brano dei Kool & The Gang, che qui trova una nuova vita grazie alle tastiere di Peter De Girolamo e alla voce di Anna Fondi, rendendo perfettamente l’atmosfera unica del brano originale.

TRACK LIST:

Don’ Expect To Be

Wiser

Lost In Music

Let’s Fall In Love

Borderline

Touched By Your Love

Now Imagine

Friday

Nothing Better Than You

You Come Along

Touch The Sky

Never Give Up

Summer Madness