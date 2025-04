Va in scena al Teatro Impero di Marsala di Giovanni Maniscalco dal titolo “Paroddrule”

Condividi questo articolo?

Va in scena, per la prima volta, domani 5 aprile alle ore 21,30 al Teatro Impero di Marsala la commedia dialettale, in tre atti, scritta e diretta da Giovanni Maniscalco dal titolo “Paroddrule”. Scritta con l’ironia e la leggerezza che caratterizza da 30 anni l’autore ciò per strappare un sorriso allo spettatore anche se lo spettacolo affronta una tematica importante quale la legalità. La commedia è presentata dalla compagnia teatrale “Terrarrussa” ed ha il patrocinio del comune di Marsala.

Spettacolo ambientato in uno studio fotografico dove il titolare e il suo assistente, visto la crisi economica che il settore vive con l’avvento del digitale, vivono un momento di difficoltà economica. Anche il fratello del titolare, piccolo imprenditore, vive un momento di crisi ma nonostante ciò, è costretto a effettuare spese extra a causa di una moglie esigente.

La malavita locale, venuta a conoscenza della difficoltà economica di questi due piccoli ma onesti imprenditori, fa in modo di entrarci in società. Solo la dignità e l’onestà dei due e l’inconsapevole intervento delle forze dell’ordine farà sì che ciò non accada.

Ancora una volta Maniscalco con questa nuova commedia Paroddrule, riesce ad accompagnare lo spettatore dentro un problema sociale che affligge la nostra Sicilia, ma che ormai è diventato un problema sociale nazionale e non solo.

Lo racconta sempre con l’ironia necessaria affinché l’argomento trattato venga recepito con la necessaria leggerezza, con il giusto distacco e con tante risate.

Il termine paroddrule viene preso in prestito da un gioco di società fatto con le carte siciliane chiamato sette e mezzo, il gioco consiste nel non sforare il punteggio di sette e mezzo altrimenti si andava fuori, si faceva cioè paroddrule!

“Paroddrule”, “Terrarrussa”, “Miliddri” e come tutte le commedie scritte da Maniscalco, raccontano il tempo che viviamo e ne diventano testimonianza per le future generazioni.

In scena assieme a Giovanni Maniscalco, che cura anche la regia, ci saranno: Giampiero Abrignani, Vitaliana Anastasi, Baldo Alagna, Giuseppe Maniscalco, Antonino Pipitone, Daniela Beretta, Michela Zizzo, Enza Giacalone e Fabio Calandrino.