Kukla: Esce oggi in digitale l’album d’esordio “Cose dell’amore”

Anticipato dai singoli “Parole più belle”, “Cose dell’amore”, “Fatima” e “Formula Uno”, l’album si presenta come un viaggio intenso e sincero nei chiaroscuri del sentimento più antico del mondo. C’è La Verginità, dolce e feroce, che racconta ciò che perdi senza accorgertene. C’è Fatima, un vortice di passione e segreti. Parole Più Belle, una ballata elettronica che esplora l’innamoramento come un viaggio intergalattico in un territorio alieno. Un disco che è ferita e cura, bellezza e vuoto.

“Cose dell’Amore è il mio grido e il mio silenzio – Dichiara Kukla – È il dolore di vivere, di amare, di essere umani. In questo disco non cerco risposte, mi faccio domande. Ho messo dentro tutto, senza paura: la bellezza che fa male, il fuoco che ti consuma, la tenerezza che ti strazia. È un viaggio tra luci e ombre, dove ogni passo è incerto ma vero. E non c’è niente di più vero dell’amore, che ti scava dentro e ti lascia con la sensazione di non essere mai completamente pronta.”

Dallo stesso giorno sarà in rotazione radiofonica il primo singolo “La verginità”.

Il brano esplora il caos e la confusione della crescita, mettendo a confronto il passato con il disincanto del presente. Una canzone che non fornisce risposte, ma lascia spazio alla riflessione e alla ricerca di sé stessi.

“La Verginità è il mio nuovo singolo, un brano che parla di quel confuso e caotico processo di crescere e di perdersi – Dichiara Kukla – È il confronto con il passato, con le aspettative che avevamo da bambini, e con il disincanto che arriva crescendo. Non è una canzone che risolve, ma che lascia spazio alla confusione, alla ricerca di chi siamo e a quello che vogliamo davvero. Ogni passo che facciamo ci allontana, ma allo stesso tempo ci avvicina, rendendoci più consapevoli di noi stessi”.

Di seguito la tracklist dell’album: “Cose dell’amore”, “Formula Uno”, “La verginità”, “L’amore nello spazio”, “Fatima”, “Parole più belle”, “Taffetà”, “Le canzoni tristi”, ”Nebraska”, ”Le foche coi pellicani”, “Mare blu”.

Biografia

Lesley Reina Fischer, conosciuta artisticamente come KUKLA. Nel 2014,firma un contratto di management con Tino Silvestri, ex esponente di Warner Music,segnando l’inizio della propria carriera musicale. Il primo singolo, “Come si sta Bene”, la porta tra i finalisti di Area Sanremo, dove la sua voce è ascoltata da giudici come Mogol e Roby Facchinetti. Due anni dopo, firma con CDF Records e pubblica “Le più belle cose”, un brano che ottiene oltre 500.000 visualizzazioni su YouTube e inizia a far parlare di sè anche su radio nazionali, come Radio 105.Nel 2019 esce “Sharapova”, un altro singolo di successo che raggiunge 600.000 visualizzazioni e viene trasmesso su Radio Kiss Kiss e altre 70 radio regionali. Dopo questi successi, Lesley decide di prendersi una pausa dalla musica e si dedica alla direzione di produzione su set cinematografici con Lateral Film, arricchendo il proprio percorso artistico.Nel 2024 torna alla musica con il progetto KUKLA. Insieme all’autore Carlo Bassetti e all’art director Davide Del Mare, inizia a lavorare sul primo album, “Cose dell’Amore”. Il lavoro dà vita a cinque singoli e videoclip che attirano l’attenzione di testate come Billboard Italia e Sky. L’ album, composto da 11 brani,promette di esplodere emotivamente con la sua intensa carica artistica.