Calogero Coniglio tra i premiati della scuola nazionale politica “Giorgio La Pira” presso la Camera dei Deputati

Un siciliano, Calogero Coniglio Presidente dell’ANAFePC Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura, tra i premiati alla cerimonia della consegna dei diplomi agli studenti della Scuola Nazionale di formazione socio-politica “Giorgio La Pira”, svoltasi a Roma il 21 gennaio 2025 presso la Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera di Deputati alla presenza di autorità Istituzionali, politiche, parlamentari nazionali ed europee, personalità pubbliche e della stampa.

La Scuola Nazionale di formazione socio-politica Giorgio La Pira nasce il 18 gennaio 2018 su iniziativa del Prof. Luigi Di Santo Direttore scientifico della Scuola e del Prof. Gennaro Curcio Segretario Generale Istituto Internazionale Jacques Maritain, con il sostegno di Raffaele Cantone, allora Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione. Nasce per formare cittadini sulla scorta degli insegnamenti del pensiero cattolico sociale, alla partecipazione attiva della Politica come forma più alta di carità. Gli enti promotori sono la Pontificia Università Lateranense, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Istituto internazionale Jacques Maritain.

Negli anni, molti dei diplomati hanno prestato la loro formazione all’attività politica candidandosi alle elezioni amministrative nei loro rispettivi comuni e sono stati eletti nei consigli comunali, come sindaco e nei consigli regionali. La Scuola dispone anche di una rivista telematica “Democrazia e diritti sociali.

Sulla passione per la politica moderata del dopoguerra Coniglio è già autore del libro “I valori e la politica di centro, oltre ogni forma di estremismo” editore Nuova Prhomos.

“L’evento ha celebrato uomini e donne che studiando hanno appreso l’operato di Giorgio La Pira – commenta Calogero Coniglio – un uomo di profonda spiritualità e grande tenacia, che ha saputo unire, da amministratore, la fede incrollabile nella Provvidenza divina con la pratica dell’azione politica verso il progresso e la pace”.

Giorgio La Pira nato a Pozzallo (RG) consegue laurea a Messina. A 26 anni si trasferisce a Firenze. Viene eletto per tre volte sindaco di Firenze, più volte deputato, vice ministro, docente di diritto romano, fra i più attivi legislatori all’ Assemblea costituente, tra i principali artefici della Carta costituzionale. Cattolico cristiano fervente, amatissimo dai fiorentini, durante il suo mandato da primo cittadino è stato soprannominato il “sindaco santo”, è già Servo di Dio, è stato dichiarato Venerabile nel 2018 da Papa Francesco.

“Auspico che La Pira sia da esempio per i numerosi giovani siciliani – continua Coniglio – che vogliono una società giusta e sana, dove prevalga la cultura della legalità e che solo con il lavoro, il sacrificio e la determinazione possono realizzare i loro sogni. Sono commosso per il riconoscimento ricevuto – conclude Coniglio – un percorso di formazione d’eccellenza che per me rappresenta uno stimolo a proseguire l’attività sociale a garanzia della difesa dei diritti umani e costituzionali”.