Kiki Orsi: da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo “Dimmi come stai”

Il brano nasce da una collaborazione con il melodista Rino Refrigeri e dalla volontà di Kiki Orsi di addentrarsi nel pop italiano lasciando intatte le sue caratteristiche personali di canto e scrittura. Questa volta si avvale di un grande arrangiatore nel panorama italiano, Stefano Zavattoni, che mescola i classici movimenti degli archi a una struttura ritmica interamente elettronica. La chitarra invece è lasciata alle corde di Davide Aru. Il brano risulta così innovativo, moderno ed estremamente orecchiabile.

“Dimmi come stai” è la volontà dell’autrice di ricordare nel tempo e per sempre il significato di una storia d’amore lasciando alla stessa domanda il fascino del re incontro interiore ed il sottile rammarico della perdita.

«Domando ai miei amori, tutti, come stanno, perché nel tempo, ripensandoli mi mancano e ricordo ognuno di loro per l’intensità e per le emozioni che mi hanno lasciato – dichiara Kiki Orsi – per la mia anima “dimmi come stai” è una domanda che racchiude il bisogno di sapere e l’intenzione di non dimenticare. Mai».

BIO

Diplomata in canto alla “Dick Grove School of Music” di Los Angeles dopo un percorso di Disco Music, Rhythm’nd blues nei live club italiani e in tutto il mondo.

Dal 1998 corista di Lionel Ritchie, Boy George, Massimo Ranieri, Giorgio Faletti, Ivana Spagna e per molti programmi televisivi di successo. Cantautrice dal 1997 e dopo un’ennesimo viaggio a New York conosce e si affascina allo Smooth Jazz e decide di mescolare le sue esperienze di scrittura pregresse a quel mondo per lei così intrigante. Decide così di dar vita ad un progetto dal nome “jazzincase” scrivendo canzoni in più lingue, usando di ognuna le sfumature fonetiche e la potenza espressiva: inglese, italiano, francese, portoghese. Nel 2018 l’uscita del primo album “Bonbon City”, nel 2019 “The Second” (entrambi per IRMA label). Nel 2021 si stacca dal progetto e comincia a scrivere brani per se stessa utilizzando il suo nome d’arte “Kiki Orsi”. Entra così appieno nel “suo mondo poliedrico”. Da ottobre 2021 a novembre 2024 escono nei digital stores, stampa, YouTube, radio italiane e internazionali sette singoli e due videoclip. Si avvale di collaborazioni musicali importanti quali: l’armonica di Giuseppe Milici, la tromba di Sergio Vitale, il contrabbasso di Massimo Morriconi, Il basso di Pierpaolo Ranieri e Roberto Gallinelli, la batteria di Nicola Polidori, il sax di Carlo Maria Micheli, gli arrangiamenti ed il pianoforte di Peter de Girolamo, le percussioni di Luca Scorziello, l’organo di Juan Paradell Sole’. Il 17 gennaio 2025 ancora una nuova canzone in uscita “Dimmi come stai” che precede l’album intero, del quale è prevista l’uscita a marzo 2025 arrangiata da Stefano Zavattoni con l’intervento della chitarra di Davide Aru.