JADE: sui digital store e in radio “LACRIME” il nuovo singolo

Sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “LACRIME”, il nuovo singolo di Jade.

“Lacrime”, scritto e interpretato da Jade, è un brano che esplora la complessità di una storia d’amore che sembra perfetta ma che in realtà nasconde delle difficoltà. Il brano combina una varietà di suoni per suscitare diverse emozioni, riflettendo le alti e bassi sentimentali vissuti dalla protagonista. Jade descrive “Lacrime” come un pezzo distintivo e diverso dai suoi lavori precedenti, caratterizzato da un andamento sonoro tortuoso che rappresenta le difficoltà interne della ragazza, che, pur amando il suo partner, si rende conto di non provare più nulla e, con tristezza, decide di porre fine alla relazione. Nonostante ciò, sa che quella storia resterà nel suo cuore.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “Ho scelto di trattare questo tema per le esperienze che hanno vissuto alcune persone vicine a me, spero che chi ascolta questa canzone ci si possa riconoscere”

Biografia

Giada Tripaldi in arte Jade è una promettente cantante pop nata a Ravenna nel 2001.

Nonostante la sua giovane età, Jade ha già conquistato l’attenzione del pubblico e della critica grazie a un percorso artistico in continua crescita.

Il suo talento ha brillato in diverse occasioni, confermando la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Nel 2019, ha aperto il concerto di artisti di fama come Noemi e Rocco Hunt durante la prestigiosa Notte D’Oro a Ravenna, lasciando un’impronta indelebile.

Nel corso del 2021, Jade è stata protagonista dell’estate in diretta su Rai1, condividendo il palco con il rinomato cantante Riccardo Fogli durante il concerto “ALBE IN CONTROLUCE” a Riccione.

L’anno dopo Jade si è esibita nuovamente su quest’ultimo palco condividendolo questa volta con Grazia Di Michele.

Il 2022 l’ha vista anche ospite su “Storie Italiane” su Rai1, confermando la sua crescente visibilità mediatica.

Il 2023 si è rivelato un anno ancor più significativo per la giovane artista.

Ha partecipato al programma di punta di Rai1, “I Migliori Anni”, con la partecipazione speciale di Aleandro Baldi, consolidando la sua presenza nel cuore del pubblico.

Inoltre, Jade è stata intervistata su Radio101 da Fernando Proce, offrendo un’ulteriore occasione per condividere la sua storia e la sua passione per la musica con un vasto pubblico radiofonico.

Con il suo stile unico e la voce avvincente, Jade si afferma come una delle nuove voci più promettenti della scena pop italiana.

Il suo percorso artistico, caratterizzato da esperienze significative, promette di continuare a sorprendere e ispirare gli appassionati di musica in Italia.

A settembre 2024 esce il brano “Tu lo sai”.

“Lacrime” è il nuovo singolo di Jade disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 17 gennaio 2025.