All’Orto Botanico di Catania, la presentazione del nuovo libro di Rossella Pezzino de Geronimo

Sarà l’Orto botanico di Catania ad ospitare, venerdì 17 gennaio alle ore 17, la presentazione de “Le Stanze in Fiore”, il nuovo libro di Rossella Pezzino de Geronimo (Calibano Editore).

Un romanzo nel quale l’Autrice esce volutamente dagli schemi facendo della combinazione armonica tra parole e immagini un elemento di forza e di novità che arricchisce il racconto di innumerevoli sfumature e significati. All’Autrice, inoltre, va riconosciuta la rara capacità di catturare ciò che molti di noi non riescono a vedere: l’invisibile, l’essenza stessa dell’esistenza, filtrata appunto attraverso il suo obiettivo fotografico e la qualità del linguaggio che fanno di questo libro-documento un’opera unica.

“Le Stanze in Fiore”, con la sua narrazione avvincente, prende per mano il lettore accompagnandolo in un duplice viaggio: uno è quello che compie immerso nella bellezza della natura e dei suoi paesaggi esotici; l’altro è interiore e punta all’esplorazione dell’animo umano e al raggiungimento di quella pace interiore che passa dal perdono e dal lasciar andare.

Il fil rouge, l’elemento che tiene insieme i due percorsi, non contrapposti ma complementari, è rappresentato dalla maestria dell’Autrice, voce unica capace di condensare in questa sua straordinaria opera la sua vasta esperienza come viaggiatrice e artista con una narrazione coinvolgente che cattura il lettore fin dalle prime pagine.

L’evento sarà introdotto dal prof. Giampietro Giusso del Galdo, con una riflessione critica sull’opera. La giornalista e drammaturga Elvira Frusto dialogherà con l’autrice, dando vita a una conversazione carica di emozioni e spunti di riflessione.

Un elemento inedito, di novità, rispetto a ciò a cui il pubblico è abituato è rappresentato dal potere evocativo della recitazione e della musica: ad arricchire la serata, infatti, sarà la lettura intensa dell’Autrice Rossella Pezzino de Geronimo che, insieme all’attrice Lydia Giordano, sarà accompagnata dai canti e dalle melodie di Matteo Carbone: un viaggio multisensoriale che toccherà cuore e anima.