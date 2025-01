In rotazione radiofonica “ARTIFICIALE”, il nuovo singolo di MARIE NICOLE, già disponibile

Condividi questo articolo?

“Artificiale” è un brano che racconta il desiderio di non arrendersi, di trovare il coraggio di guardarsi negli occhi e credere che non sia mai troppo tardi per ricominciare. Il pezzo sottolinea l’importanza del contatto umano e del supporto reciproco, raccontando una storia che sembra giunta al termine, ma che lascia intravedere una tenue speranza di continuare il proprio viaggio insieme.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Dopo il mio primo singolo “Nome e Cognome”, ho deciso di presentarmi al pubblico con “Artificiale”, il mio ultimo lavoro. È un viaggio che esplora il desiderio di recuperare un rapporto che ormai si è disgregato, forse senza neanche accorgersene, e riprendere il proprio cammino di vita insieme. Per farlo è fondamentale il supporto reciproco, e la voglia di crederci davvero insieme. Se esiste anche una minima speranza di riaccendere quell’amore che «non è artificiale» basterà guardarsi negli occhi per capire che non è troppo tardi per ricominciare».

Biografia

Marie Nicole Bacco è una giovane cantante di 18 anni, nata a Bari. Da poco muove i primi passi nel mondo della musica e della discografia. Le canzoni sono da sempre il suo porto sicuro ma allo stesso tempo un luogo in cui poter sperimentare, tanto nella scrittura quanto nello stile, per ricercare una dimensione contemporanea e personale di comunicazione. Studiando Canto e Pianoforte da 5 anni, la musica è sempre stata una parte fondamentale della sua vita. Tra le sue esperienze più significative figurano: la partecipazione come semifinalista al concorso New York Canta 2023, come finalista al concorso Mimì Sarà 2023, come finalista nazionale al tour Music Fest 2023 e come semifinalista al festival Fatti Sentire 2024. Per Marie Nicole, la musica rappresenta il suo unico posto sicuro, dove può sentirsi veramente se stessa e esprimersi liberamente. La sua passione la spinge a esplorare nuovi generi e stili musicali, con l’obiettivo di ampliare il suo repertorio e le sue conoscenze. Recentemente, ha iniziato a collaborare con altri artisti per la scrittura dei suoi brani.