Giarre, Villaggio di Natale, rush finale con gli eventi della Befana

Il Villaggio di Natale allestito nell’area perimetrale del palaGiarre ha registrato un buon afflusso di visitatori, superando le previsioni più ottimistiche.

Migliaia di persone, provenienti da tutta la Sicilia, hanno scelto di trascorrere le festività natalizie immersi in un’atmosfera magica, tra luci, colori e profumi. L’area esterna della tensostruttura di via Almirante si è trasformata in un vero e proprio paese delle meraviglie, con un percorso incantato che ha guidato i visitatori attraverso un paesaggio da fiaba. Tra le attrazioni più apprezzate, i Mercatini di Natale con un’ampia scelta di prodotti artigianali e gastronomici locali, ideali per trovare regali originali e gustare le prelibatezze del territorio.

Ricco il programma di eventi, tra cui spettacoli per bambini, concerti e animazioni, ha allietato le giornate dei visitatori. Mentre ha incantato i più piccoli “lacasa di Babbo Natale”: un luogo magico dove i bambini hanno potuto incontrare il loro beniamino e esprimere i loro desideri. L’evento volge al termine e si prepara al rush finale con la festa della Befana arricchita dallo spettacolo live “Le follie dell’imperatrice” e attrazioni acrobatiche e una lunga serata musicale, nel fine settimana dell’Epifania, sotto il gigantesco albero di Natale.