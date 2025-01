Charlie Maute porta il 18 gennaio il Freedom party 90 al Dorian a Palermo

Condividi questo articolo?

Quarant’anni di carriera al top delle classifiche mondiali, da festeggiare con un omaggio all’era d’oro della dance: gli anni Novanta del Ventesimo secolo.

Charlie Mauthe, il dj siciliano più famoso in Europa, festeggia in suoi primi 40 anni di carriera con “Freedom party 90” il 18 gennaio alle 22,30 al Dorian in via Rosario Gerbasi 6 a Palermo.

Una serata in cui si celebreranno i primi 25 anni di “Crime of passion” e “Coming trough the light” con il progetto “Bambie B”, hit che hanno reso Charlie Mauthe popolare nelle dance floor dell’intero pianeta, dall’Europa agli Stati Uniti.

L’appuntamento sarà anche occasione per festeggiare i primi quattro decenni dietro la consolle di Charlie Mauthe, con un percorso dance dagli anni Ottanta ai primi anni Duemila, performance live con un medley di tutte le sue produzioni – come “Life”, “Freedom man”, “Touch me” ed “Every woman” – ospiti a sorpresa e una grande torta.

E, proprio per confermare il mito di Mauthe, sarà esposta anche una teca con il primo 45 giri, la cuffia e il mixer di Charlie del 1985.