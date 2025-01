Rassegna “Sulla Vetta – Teatro ad Alta Quota” a Calascibetta al via gli spettacoli per famiglie

Condividi questo articolo?

primo appuntamento domenica 19 gennaio con “Hansel, Gretel e il segreto della strega”

All’interno della la quarta edizione della rassegna “Sulla Vetta – Teatro ad Alta Quota”, organizzata a Calascibetta (Enna) da Latitudini Rete di drammaturgia siciliana, trova spazio anche il teatro per famiglie con quattro appuntamenti domenicali.

Il primo spettacolo che inaugurerà questa speciale sezione domenica 19 gennaio alle 17.00 al Teatro Comunale Contoli Di Dio, è “Hansel, Gretel e il segreto della strega” (Produzione Nave Argo) con testo e regia Iridiana Petrone, che sarà anche sul palco insieme a Giuseppe Brancato.

“Hansel, Gretel e il segreto della strega” è liberamente ispirato alla nota favola dei fratelli Grimm che, utilizzando le tecniche del teatro d’attore unite ad un originale uso delle musiche e di alcuni elementi del teatro di figura e propone diversi spunti di riflessione sulle dinamiche relazionali tra fratelli, sul valore della famiglia e sull’importanza dei buoni sentimenti.

Il successivo appuntamento in programma è per domenica 16 febbraio con “Il conte che non conta” (produzione OfficineTeatrali quintArmata/Casa Teatro) di Davide Lo Coco e con la regia di Santi Cicardo. In scena Davide Lo Coco, Francesco Gulizzi e Enrica Volponi Spena: una fiaba classica, ma in versione originale, dove si racconta il valore dei numeri e come la matematica regoli la quotidianità.

PROGRAMMA COMPLETO

19 gennaio

HANSEL, GRETEL E IL

SEGRETO DELLA STREGA

con Iridiana Petrone e Giuseppe Brancato

testo e regia Iridiana Petrone

produzione Nave Argo

16 febbraio

IL CONTE CHE NON CONTA

di Davide Lo Coco con Davide Lo Coco,

Francesco Gulizzi, Enrica Volponi Spena

produzione OfficineTeatrali quintArmata/Casa Teatro

16 marzo

UPI PIAN PIANINO

con Monia Alfieri, Manuela Boncaldo

regia Monia Alfieri

produzione il Castello di Sancio Panza

6 aprile I CUNTI DI GIUFÀ

regia Margherita Smedile e Isolina Vanadia

animazione dei burattini Serena Dascola

e Alessandra Licata

produzione Teatrino di Lunaria

inizio spettacoli ore 17:00