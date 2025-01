Catania: “Sfida del 4+2” ovvero la filiera tecnologico – professionale con Scuola & I.T.S. “

Condividi questo articolo?

“Affrontiamo la sfida del 4+2” ovvero la filiera tecnologico – professionale con Scuola & I.T.S. insieme per preparare i giovani al cambiamento”. Questo il tema al centro della tre giorni di formazione e approfondimento per esperti, docenti e formatori. Un appuntamento per fornire una visione a 360° delle opportunità della filiera tecnologico professionale (4+2) con riferimenti normativi e progettazione didattica. E ancora aspetti teorici, metodologici ed operativi di didattica laboratoriale, confluenze percorsi scolastici quadriennali e profili in uscita I.T.S. Academy.

“Affrontiamo una tematica molto importante che si focalizza sulla formazione per la costruzione della filiera tecnologico-professionale – afferma la dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania, Cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (Rete Nazionale delle Scuole di Logistica) e presidente “The International Propeller Clubs – Ports of Catania & Southeastern Sicily” Brigida Morsellino – già dall’anno scorso il nostro istituto ha intrapreso un percorso specifico con due prime classi sperimentali (“Manutenzione e Assistenza Tecnica” e “Pesce Commerciale e Produzione Ittiche”). Tutti insieme lavoriamo affinchè i giovani possano inserirsi, il prima possibile, nel mondo del lavoro e possano fare esperienze adeguate ai profili in uscita”.

Un grande sforzo di progettazione educativa, dialettica e di condivisione dei percorsi più volte ribaditi nel corso dei loro interventi rispettivamente dal presidente dell’I.T.S. Academy di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella e dal Vice Presidente Dottor Tiziano Minuti in rappresentanza del mondo armatoriale.

“L’I.T.S. Academy di Catania rappresenta un’eccellenza per il capoluogo etneo, per la Sicilia e per il territorio nazionale – sottolinea Scamardella – un’offerta formativa dove si formano tanti tecnici qualificati e tanti ufficiali. Naturalmente parliamo di figure professionali che rappresentano il nostro tessuto sociale produttivo e che contribuiscono concretamente allo sviluppo di un settore strategico per il Sistema Paese”.

Un progetto formativo improntato sulla compatibilità e inclusività che ha avuto il suo focus con il prof ordinario di Pedagogia Sperimentale del Dipartimento di Scienze Mediche, Motoria e del Benessere Università degli Studi di Napoli Parthenope Maria Luisa Iavarone, coadiuvata dal Dottore di Ricerca In Pedagogia Sperimentale Università Sapienza di Roma Alessandra Natalini, dal titolo “Strategie educative coinvolgimenti e didattica laboratoriale per il potenziamento di competenze culturali negli assi: linguistico- espressivo, logico matematico, scientifico- tecnologico e storico- sociale”.

“Si tratta di un’importante riforma- afferma il R.U.P. Giuseppe Maria Sassano – che ci vede pronti a sostenere il futuro della formazione e dell’istruzione professionale sia come I.T.S Academy e sia come ente di formazione A.R.S”.