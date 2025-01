Catania, la “Nuova Compagnia Odèon“ diretta da Rita Nicotra presenta “Pani amuri e…timpulati”

Condividi questo articolo?

Una sana risata determina effetti favorevoli anche sul piano fisico. Durante la risata, infatti, si rilasciano endorfine e la portata respiratoria è più ampia, genera uno stato di rilassamento generalizzato accompagnato da sensazioni di euforia e da sostanziale serenità.

Pubblicità

E’ anche questo l’obiettivo della Nuova Compagnia Odèon diretta da Rita Nicotra, che presenta, “Pani amuri e…timpulati”, di Pietro Barbaro. La commedia brillante, due atti, curata alla regia da Sebastiano Finocchiaro e da Agata Raciti, sarà messa in scena, oggi alle ore 21 e, in replica, domenica 12 gennaio alle ore 18,30, al Teatro Don Bosco di Catania. Scorrono in maniera “vivace” i giorni in casa Russo. Cesare e sua moglie Amelia, pensano di essere arrivati a capolinea del loro rapporto e, per loro, si profilano le austere vie giudiziarie con due illustri Principi del Foro, incuranti delle esigenze della figlia, della sorella e del padre di Cesare che, loro malgrado, vivono questa triste situazione senza poter far nulla. Questa è la morale della commedia, dove ruotano dei personaggi esilaranti; un collega d’ufficio, una donna provocatrice, i parenti del fidanzatino della figlia, un fantomatico inserzionista di cuori solitari e la portinaia.

Pubblicità

Da qui, la storia si sviluppa in un crescendo di risate e colpi di scena, fino alla tragicomica conclusione. In questo lavoro teatrale sono presenti tutti gli ingredienti della vera commedia tradizionale nel senso più nobile della parola. I momenti grotteschi e comici si alternano a fasi talvolta commoventi regalando allo spettatore, a spettacolo concluso, la leggerezza di una piacevole serata così come solo il buon teatro sa dare. Sul palco: Sebastiano Finocchiaro, Rita Nicotra, Adriana Lo Castro, Agata Raciti, Carmelo Marino, Orazio Finocchiaro, Salvo La Rosa, Bartolo Giavatto, Angioletta Ursino, Domenico Toscano, Lorena Bucchieri, Alberto Rapisarda, Antonella Ferlito. Dunque, concediamoci più spesso una risata e avremo più energie in circolo per affrontare la vita.