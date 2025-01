Condividi questo articolo?

Sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Bimbi cattivi” (Matilde Dischi), il primo album della cantautrice punk rock Namida.

Pubblicità

“Bimbi Cattivi” è un viaggio senza filtri nel caos emotivo di una generazione che non ha paura di sporcarsi le mani. L’album è una raccolta di storie ribelli, cuori spezzati e risate amare, che si muovono tra ritmi pop punk incalzanti e momenti di cruda vulnerabilità.

Pubblicità

Ogni traccia è un pugno nello stomaco e una carezza allo stesso tempo: dai testi che urlano verità scomode alle melodie che sanno di festa, ma anche di hangover emotivo. “Bimbi Cattivi” è per chi si sente fuori posto ma non vuole smettere di cercare, per chi si diverte a sfidare le regole, e per chi trova bellezza nel disordine.

Un disco che è uno specchio di chi siamo quando nessuno guarda, e di chi vogliamo essere quando tutto crolla. Tra urla, sorrisi storti e lacrime di chi non si arrende mai, “Bimbi Cattivi” è più di un album: è una dichiarazione di guerra al conformismo e un inno a vivere senza rimpianti.

Commenta l’artista sul nuovo lavoro discografico: “Bimbi Cattivi è il mio modo di mettere a nudo tutto quello che sono, senza filtri. È nato dai momenti in cui mi sono sentita persa, dalle notti in cui ho riso troppo forte e dai giorni in cui non riuscivo a trovare un motivo per alzarmi. Dentro ci sono le mie paure, i miei errori, ma anche quella parte di me che non smette di credere che, nonostante tutto, valga la pena vivere così, senza compromessi. È un disco per chi si sente fuori posto, per chi cade e si rialza con le ginocchia sbucciate, per chi non smette mai di lottare. È nato dal caos, dalla voglia di gridare al mondo che non ci serve essere perfetti per essere veri e proprio per questo è diventato la mia casa e spero lo diventi anche per chi lo ascolterà.”

Biografia

Namida, nome d’arte di Claudia Pregnolato, è una cantautrice nata a Torino il 20 febbraio 2000, ma cresciuta in Veneto, dove vive da quando aveva appena un anno. Sin da piccola si avvicina alla musica, salendo per la prima volta su un palco a soli 6 anni durante alcuni concorsi canori nella provincia. Negli anni successivi, la sua passione si trasforma in un percorso artistico che la porta a partecipare a importanti competizioni nazionali: semifinalista al Festival di Castrocaro 2018, finalista al Festival Show 2019 e vincitrice del Festival di Cittadella nello stesso anno. Nel 2021 raggiunge la finale del Festival di Castrocaro e vince Area Sanremo con il brano Estate di Merda..

La sua carriera live si intensifica nel 2023, anno in cui Namida partecipa a festival di rilievo come il Meeting del Mare, aprendo per Bresh, e il Sequoie Music Park in apertura a Tananai. La sua presenza esplosiva sul palco la porta anche a calcare eventi come il Tanta Robba Festival e l’RDS Summer Festival, aprendo per artisti come Fedez, Annalisa e Boomdabash. Il 2024 segna un ulteriore salto di qualità con l’apertura del tour “Vasco Live 2024” a San Siro, un’occasione che conferma la sua capacità di reggere i palchi più importanti.

Namida è un’artista pungente e autentica, capace di mescolare dolcezza e rabbia, raccontando con intensità la complessità della vita, i contrasti emotivi e il senso di appartenenza alla provincia. Il suo primo progetto discografico è un inno alla libertà espressiva e un ritratto sincero di chi non ha paura di mostrarsi vulnerabile. Con il suo primo album “Bimbi Cattivi”, Namida continua a trasportare il pubblico in un viaggio fatto di istinto, energia e colori, imponendosi come una delle voci più autentiche e promettenti del panorama musicale italiano.