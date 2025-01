AUA: Esce oggi “Fortune” il nuovo album della cantautrice gardesana

Condividi questo articolo?

Il nuovo album della cantautrice gardesana AUA realizzato con il contributo di NUOVO IMAIE. Da oggi in rotazione radiofonica il singolo “Calling”.

“Fortune” è un viaggio attraverso le molteplici sfaccettature della fortuna, il filo conduttore che unisce le nove storie raccontate nell’album. Ogni brano esplora come la fortuna possa manifestarsi in modi inaspettati, complessi e, a volte, dolorosi. Con sonorità evocative e testi profondi, “Fortune” invita gli ascoltatori a riflettere su come ogni esperienza, anche la più difficile, possa celare una forma di fortuna. L’auspicio è che questo album possa offrire conforto e ispirazione, dimostrando che la fortuna si nasconde ovunque, persino nei luoghi più impensati.

Il processo creativo dietro “Fortune” è stato un viaggio intenso e profondamente intimo. Ogni traccia è il frutto di una riflessione sulle emozioni e sulle esperienze che plasmano la nostra percezione della fortuna. Le nove storie raccontate nell’album traggono ispirazione da donne diverse, catturate in momenti significativi delle loro vite, ognuna con una prospettiva unica sulla fortuna. Aua ha esplorato suoni e stili musicali differenti per creare un paesaggio sonoro capace di riflettere la complessità e la bellezza di queste storie, dando voce alle loro sfumature e alle loro emozioni.

«Questo album è il risultato di un viaggio interiore, e spero che possa risuonare con chiunque lo ascolti – dichiara Aua – vorrei ringraziare tutti coloro che hanno supportato questo progetto, dalle donne che hanno condiviso le loro storie, ai collaboratori Federico Donati, Livio Perrotta e Carlo Maria Toller, al Nuovo Imaie per il suo indispensabile contributo. La vostra ispirazione e il vostro sostegno sono stati fondamentali per la realizzazione di “Fortune”. Grazie di cuore.»

Dallo stesso giorno sarà in rotazione radiofonica il primo singolo “Calling”.

«Questa canzone riflette le lotte interiori e le incertezze che tutti affrontiamo nella vita, come il bisogno di tempo per crescere, guarire e trovare la propria strada – dichiara Aua – le immagini del lago e delle rocce simboleggiano il peso delle aspettative e il desiderio di liberarsi da esse. ‘Calling’ racconta di ragazzi che sono appena diventati adulti, alle prese con le sfide della vita, tra cui quella di seguire la propria strada senza dimenticare il richiamo dell’amore. I cori nella canzone evocano proprio questo richiamo. Spero che questa canzone possa offrire ispirazione ai ragazzi, ricordando che, ogni passo avanti, per quanto piccolo, è un passo verso la vostra felicità.»

Biografia

Aua, cantautrice gardesana, debutta a vent’anni al Festival di Sanremo 2001 con i Pincapallina, dimostrando che, con un pizzico di incoscienza, si può arrivare ovunque. Poco dopo partecipa a “Icon”, tributo a Nico ideato da Franco Zanetti, perché, se si deve rendere omaggio, meglio puntare su una delle artiste più enigmatiche e di nicchia di sempre. Non contenta di seguire percorsi semplici, decide di laurearsi in giurisprudenza e specializzarsi in diritto d’autore. Nel frattempo pubblica l’album Martedì, coinvolgendo artisti italiani e internazionali di grande raffinatezza, confermando la sua passione per strade poco battute. Nel 2022, incapace di smettere di scrivere e cantare, realizza l’EP Belli Come Tegrazie a un crowdfunding ben riuscito. Oggi, con l’audacia di chi non teme le superstizioni, annuncia l’uscita del suo nuovo album, Fortune, in arrivo venerdì 17 gennaio. Il disco, realizzato con il contributo del Nuovo IMAIE, porta in copertina un’immagine emblematica: la fortuna che piange. Un monito, forse, che il destino non sempre gioca a nostro favore… ma che vale comunque la pena sfidare. Che dire? La fortuna, o magari la provvidenza, sembra girare dalla parte giusta. O almeno, chissà.