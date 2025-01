Al Teatro Ghione a Roma, Annalisa Minetti Live, al nuovo tour dell’artista accompagnata dalla sua band

Condividi questo articolo?

Il 16 marzo alle ore 19 al Teatro Ghione a Roma, Annalisa Minetti Live, primo appuntamento del nuovo tour dell’artista accompagnata dalla sua band. L’evento è prodotto da Studio Sound – Leandro Iorio.

«Sono molto emozionata, l’idea di risalire sul palco del Teatro Ghione per presentare la prima del mio tour mi entusiasma. È tanto tempo – racconta Annalisa Minetti – che non torno a teatro con la mia musica e farlo partire da un teatro storico come il Ghione è una grande emozione. Finalmente presento il mio tour con uno staff completamente diverso, quindi tante saranno le emozioni e le novità che potranno sorprendere il mio pubblico. Racconterò la mia storia e lo farò in musica attraverso le canzoni della musica italiana, degli artisti con i quali ho collaborato, ricordando i momenti più importanti, quelli più significativi. Lo farò con la mia band di sempre, musicisti che da ormai vent’anni mi seguono. Insomma, io sono pronta ma questa volta non a dimostrare, ma semplicemente a condividere passioni, dolori, sogni e a sostenere la vita come diritto di tutti.»

Annalisa Minetti ripercorre con la sua voce grandi successi della musica italiana e internazionale proponendo anche le sue canzoni più rappresentative tra passato e presente tra le quali “Senza te o con te” e “Diversamente Pazzesca” brano che darà il nome al Tour Estivo 2025. Non mancherà un tributo a due grandi amici che hanno segnato la carriera dell’artista: Claudio Baglioni e Toto Cutugno, accompagnata alla chitarra da Stefano Tedeschi, al basso Andrea Zaccari, alla batteria Silvano Dossena e al piano Alfredo Musollino.

ANNALISA MINETTI, milanese di nascita, romana di adozione, è cantautrice e atleta paralimpica. Fin da piccola, Annalisa studia danza classica ma il suo vero grande amore è la musica. A 18 anni Annalisa perde definitivamente la vista a causa di una retinite pigmentosa progressiva di cui già soffriva da bambina. A 21 anni partecipa a Miss Italia (1997) dove si posiziona al settimo posto. Nel 1998 al Festival di Sanremo con “Senza te o con te” vince sia la sezione Giovani, che quella dei Campioni (unica artista ad aver ottenuto questo risultato). Partecipa ancora due volte al Festival della Canzone Italiana in coppia con Toto Cutugno nel 2005 e nel 2008.

Nel 2008 diventa mamma di Fabio Massimiliano. Nel 2010 comincia a praticare a livello agonistico l’atletica leggera e nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra, stabilendo il record del mondo per la categoria ‘non vedenti’. Sempre nel 2012 conquista la medaglia di bronzo ai campionati europei di atletica leggera paralimpica. Nel 2013 medaglia d’oro ai campionati del mondo di atletica leggera paralimpica negli 800 metri stabilendo il record mondiale anche in questa categoria. Nel 2013 Annalisa viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, che è il più alto degli ordini della nostra Repubblica. Prende parte ai Campionati del mondo di Paraciclismo in Svizzera e, nel 2017, è medaglia d’oro alla Maratona di Roma.

Nello stesso anno è nel cast di Tale e Quale Show su Rai Uno, programma di Carlo Conti, dove conquista il pubblico arrivando seconda nella classifica generale e prima tra le donne. Nel 2018 diventa mamma per la seconda volta quando nasce Elèna Francesca. Nel 2019 esce il suo singolo “Più in alto”. Nel 2020 in occasione del centenario di Papa Giovanni Paolo II realizza una canzone a lui dedicata dal titolo “Karol”. Sempre nel 2020 insieme a Mario Biondi, Gaetano Curreri, Dodi Battaglia e altri canta il brano “Il nostro tempo” il cui ricavato è andato all’associazione Auser per aiutare le persone in difficoltà durante la pandemia.

Nel 2021 partecipa a All together Now come componente del Muro e a dicembre esce l’inedito “Invincibili”. Nel 2022 arriva “Dejà vu” e intraprende una nuova disciplina sportiva, dalla corsa passa al Triathlon. Nel 2023 inizia una collaborazione con il rapper milanese Fre con il quale ha realizzato “Nevica” e “Blu”. A fine 2023 presenta “Torno a Napoli” proprio nella notte di Capodanno in piazza Plebiscito, in diretta tv. Nel marzo 2024 si laurea in Scienze motorie con 110 e lode. Arriva a luglio “Diversamente Pazzesca” anche questo brano scritto con Laura Polverini e partecipa con un featuring a “Panico”, a ottobre, con Fre e Xonous.

Da sempre Annalisa Minetti aderisce a numerose iniziative di solidarietà e di beneficenza, sia come artista che come atleta. Tra le partecipazioni, Amiche per l’Abruzzo nel 2009, il concerto d’iniziativa benefica voluto e organizzato da Laura Pausini. Dal 2020 organizza Il Natale per tutti, Annalisa raccoglie e distribuisce regali per i bambini delle case famiglia. Dal 2021, inoltre, è fondatrice della All Run Christmas, la corsa pensata per raccogliere regali di Natale. Attualmente è impegnata a preparare il nuovo progetto discografico e il tour che la porterà ad esibirsi per il 2025.