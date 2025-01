Palermo, teatro per famiglie a Natale con la Compagnia del Sant’Eugenio

Condividi questo articolo?

Lo spettacolo, che rientra nelle manifestazioni natalizie del comune di Palermo, andrà in scena sabato 28 dicembre (ore 17.30) al teatro San Filippo Neri, e poi, domenica 29 dicembre (ore 10.30) al teatro Sant’Eugenio

Pubblicità

Palermo. Sabato 28 e domenica 29 dicembre doppio appuntamento con la fiaba per bambini di Daniela Pupella “A Natale c’è posto anche per te”. Lo spettacolo è inserito nelle manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Palermo ed è ad ingresso gratuito. Domani, sabato 28 dicembre, lo spettacolo andrà in scena al teatro San Filippo Neri di via Fausto Coppi 10, alle ore 17.30, mentre, la seconda data, in programma domenica 29 dicembre, avrà luogo al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella di piazza Europa 39/41, alle ore 10.30. Il testo e la regia sono di Daniela Pupella che sarà in scena con Leonardo Campanella, Mirko Ingrassia, Fabiola Arculeo, Luciano SergioMaria, Laura Melluso, Gaia Paternostro, e Sofia Pupella.

Pubblicità

Cosa accadrebbe se, durante i festeggiamenti di Natale, un povero senzatetto si intrufolasse in una lussuosa casa e si trovasse davanti ad una grande tavola imbandita? E se lo avesse portato proprio Babbo Natale con le sue aiutanti per far comprendere che il vero spirito del Natale è l’accoglienza? Fra scene rocambolesche e divertenti, il senzatetto riuscirà a trovare il suo posto a tavola.