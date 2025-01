Valderice. La Bibbia nel Parco: messaggera di Speranza verso il Giubileo 2025

Condividi questo articolo?

La speranza, tema centrale del prossimo Anno Santo, guida la nuova edizione de “La Bibbia nel Parco” che quest’anno si terrà presso il Borgo di San Marco a Valderice. La manifestazione, unica nel suo genere in Italia, si svolgerà nelle serate del 28 e 29 dicembre e del 5 gennaio, portando la Parola di Dio attraverso rappresentazioni che parlano al cuore dell’uomo contemporaneo.

Il percorso si articola in sette quadri viventi, con oltre cinquanta figuranti, che narrano episodi biblici dove la speranza emerge come filo conduttore del cammino umano verso Dio. Ogni scena offre ai visitatori un’esperienza che unisce la dimensione visiva a quella spirituale.

L’evento gratuito, in programma dalle 18:00 alle 22:00, propone un dialogo tra la bellezza del creato e il messaggio eterno delle Sacre Scritture. Al termine del percorso, i visitatori potranno sostare nell’area dedicata alle degustazioni di prodotti tipici e dolci, mentre i più piccoli troveranno uno spazio giochi a loro dedicato.

“Quest’anno”, dichiara Margherita Aguanno, presidente dell’Associazione Pro Misericordia, “La Bibbia nel Parco si fa messaggera della speranza, tema scelto da Papa Francesco per il Giubileo 2025. Un messaggio quanto mai necessario per il nostro tempo”.

La manifestazione, alla sua ventisettesima edizione, nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Pro Misericordia e il Comune di Valderice, e si conferma come momento di incontro tra la comunità e la Parola viva di Dio. Un appuntamento che assume un significato particolare nel cammino verso l’Anno Santo, testimoniando come la speranza cristiana possa illuminare il presente.