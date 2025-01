NATALE E’ MERAVIGLIA: i grandi eventi firmati Coro Lirico Siciliano

Condividi questo articolo?

Da oggi oltre quindici appuntamenti concertistici tra tradizione e innovazione per una riuscita opera di decentramento culturale

Il Coro Lirico Siciliano, dopo i recenti trionfi dell’edizione 2024 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra e del tour in Francia, Spagna e Portogallo con il capolavoro verista pucciniano, Tosca, si afferma quale protagonista indiscusso delle prossime festività scandite dal tema del Natale per una continua e costante opera di decentramento culturale presso diverse località della Sicilia orientale e occidentale, portando la grande musica d’autore e iniziative dall’alta valenza artistica e musicologica.

Partirà dalla Città dello Stretto,oggi 23 Dicembre, la ricca e variegata kermesse culturale con un accattivante programma che spazia dalle più celebri melodie della tradizione natalizia, all’opera e alle contaminazioni tra pop e lirica.

Saranno proprio le immortali canzoni di Lucio Dalla, in una vera e propria opera di sinergia e unione tra classica e pop, ad accendere ed entusiasmare il pubblico siciliano; lo spettacolo dedicato al noto cantautore bolognese sarà una vera e propria maratona musicale, grazie alle composizioni inedite di Corrado Neri e alla voce solista di Pierdavide Carone, insieme all’ente lirico siciliano e all’ensemble orchestrale in residence: 4/3/1943, Canzone, Anna e Marco, Caruso, Attenti al Lupo, Piazza grande, L’anno che verrà, Com’è profondo il mare, Futura, Tu non mi basti mai saranno, etc , le colonne sonore con cui il genio Dalla ha impresso la sua memoria nell’eterna storia della canzone. L’evento “L’anno che verrà” sarà dato il 23 Dicembre presso la Parrocchia Maria Regina degli Apostoli in Gescal (Messina) e poi nella notte di Natale nella sontuosa Piazza del Duomo in Acireale e il 26 Dicembre a Catania nella monumentale Piazza Dante.

Bach, Mozart, Hendel, Verdi, Puccini, ma anche Morricone e Battiato, per inondare di musica di qualità i monumenti cultuali e le sale teatrali che ospiteranno i recital lirici: il Teatro comunale di Adrano ospiterà il 25 Dicembre l’attesissimo gran concerto di Natale, un vero e proprio abbraccio corale al mito e alla tradizione; sempre la sala del Costa, intitolata al “Cigno etneo”, sarà palcoscenico di sentimenti e grande musica il 27 Dicembre con il concerto affidato a tre voci tenorili del Coro Lirico Siciliano (Davide Benigno, Alberto Munafò Siragusa, Federico Parisi), accompagnati al pianoforte da Francesco Allegra, per un viaggio tra le più celebri pagine del repertorio nel novecento italiano musicale; lo spettacolo sarà dato anche il 5 Gennaio presso il Teatro comunale di Priolo Gargallo.

Grande musica anche il 28 Dicembre, alle ore 12, per un recital interamente dedicato alla “meraviglia” e, sempre nella giornata del 28 dicembre, anche il “Balcone della Sicilia”, Centuripe, ospiterà gli artisti del Coro Lirico Siciliano con un emozionante recital interamente dedicato alle atmosfere musicali del Natale; sontuosa celebrazione in musica per Agrigento Capitale della Cultura 2025, il 29 Dicembre, presso il principale Teatro cittadino, con la vulcanica direzione di Damiana Natali, per un inno al mito che da sempre connota la città “aurea” di Agrigento, mentre il 30 Dicembre, il quartiere messinese di Ritiro, area urbana a monte e a valle dell’incrocio tra il Torrente Giostra con il Torrente S. Michele, si trasforma in palcoscenico per il grande concerto con Mario Venuti, artista tra i più apprezzati e poliedrico, che interpreterà alcuni brani della tradizione italiana e straniera in una particolare chiave acustica in un vero e proprio “eco d’infinito”.

Gli eventi in programma a Messina, realizzati in collaborazione con D’aRteventi e in piena condivisione con le Circoscrizioni e i Presidenti, Alessandro Cacciotto, della III Circoscrizione e Raffaele Verso, della V Circoscrizione, rientrano nell’ambito dell’accordo di programma tra il Ministero della Cultura e la Città dello Stretto che, attraverso il Bando Periferie, mira a promuovere attività di spettacolo dal vivo volte all’organizzazione di progetti di inclusione sociale, di riequilibrio territoriale e tutela occupazionale. Un cartellone multidisciplinare, che si avvale del coordinamento organizzativo di Daniela Ursino, dal teatro alla danza, finalizzato a divulgare l’arte, nelle sue varie forme, nelle diverse realtà territoriali e culturali.

Autentiche chicche della ricchissima programmazione sono i due concerti di Capodanno “DA MORRICONE A BATTIATO: LA “CURA” DELL’ETERNO” in programma il 4 Gennaio 2025, alle ore 12, al Teatro antico di Taormina e il 5 Gennaio, sempre alle 12, al Teatro greco di Tindari: una anticipazione della settima edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che regala “meraviglia” e unisce l’energia della pietra ad aneliti di attica bellezza. Gli eventi sono realizzati in collaborazione con i Parchi archeologici di Taormina e Tindari.

Sempre le oniriche melodie di Ennio Morricone sono in programma, il 2 Gennaio, presso il Teatro comunale di Priolo Gargallo, mentre la spiritualità del poeta e cantautore etneo, Franco Battiato, sarà l’architrave sonora del concerto a Palazzolo Acreide il 4 Gennaio, alle 20.30.

Anche le magiche atmosfere di questo Natale, potranno essere allietate e vissute, dunque, attraverso la parola, il canto, la musica, linguaggio universale di pace, cultura e bellezza attraverso un ambasciatore d’eccellenza della nostra terra, il Coro Lirico Siciliano, che, nel pieno fulgore di una carriera costellata di crescenti successi, si pone ad attici livelli artistici nazionali e internazionali.