“Natale a Ballarò” domenica 22 dicembre a Palermo. Moda, make up e tradizioni gastronomiche

Domenica 22 dicembre in piazza San Francesco Saverio a Palermo, si terrà la prima edizione della manifestazione “Christmas in Ballarò- Natale a Ballarò”.

All’interno, si svolgerà l’evento “Mestierando a Ballarò” che vedrà gli allievi degli enti di formazione Eris, Euroform ed Evergreen sfidarsi tra loro.

La competizione include inoltre gli allievi della “Yellow School” per l’autonomia e la formazione.

Il confronto tra i ragazzi è incentrato sul miglior make up, l’acconciatura più bella e il piatto più prelibato della tradizione.

A valutare le performances saranno giurati d’eccellenza quali il make up artist della New S.E.M. Academy Gianni Signorelli, la visagista Angela Morgante, l’attrice Francesca Picciurro, la regista Claudia Puglisi, l’imprenditrice Michela Matranga, titolare di Urban Style, i noti comici Ivan Fiore e Chris Clun, l’artista e pittrice Annita Borino, lo chef Leo Palma, la giornalista Marianna La Barbera, la conservatrice del Palazzo Alliata di Villafranca Italia Messina e il direttore di UNIGALILEO Luca Esposito.

Durante la giornata, sfileranno le creazioni di Donna Chic e verranno esposte le auto storiche del Circolo Vernagallo.

A inaugurare “Christmas in Ballarò” sarà il sindaco di Palermo Roberto Lagalla insieme all’assessore alle Attività produttive e al Commercio Giuliano Forzinetti e al consigliere comunale Salvatore Imperiale, presidente della Quarta Commissione.

Saranno inoltre presenti Nunzio Reina, vice presidente vicario della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, l’associazione “Vivi Ballarò” e l’APS “Suggestioni Mediterranee”, organizzatrice dell’evento.

La manifestazione avrà inizio alle 9:30 con la cerimonia di apertura, seguita dalle competizioni di trucco e acconciatura, dalla sfilata delle creazioni di Donna Chic e dalla premiazione relativa alle prime gare.

Previsto inoltre “Aperitivando all’Albergheria”, un momento dedicato alla degustazione con street food e cocktail analcolici e lo show cooking dei ragazzi: tema scelto, i primi piatti della tradizione siciliana.

Nel corso della mattinata si potrà usufruire dei servizi di trucco e parrucco offerti dagli enti di formazione coinvolti.

L’iniziativa si concluderà con la premiazione dei ragazzi e la degustazione dei piatti preparati e valutati dai giurati.