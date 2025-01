Alla Cittadella dell’Artigianato a Palermo uno stand di Navarra Editore fino al prossimo 6 gennaio 2025

Condividi questo articolo?

Firmacopie, incontri con gli autori e tante novità editoriali nel cuore della città.

Fino al prossimo 6 gennaio, Navarra Editore sarà presente con un proprio stand alla Cittadella dell’Artigianato in via Generale Vincenzo Magliocco, nel cuore di Palermo.

Tutti i giorni, dalle 10:00 alle 20:00, la postazione della casa editrice accoglierà lettori e curiosi alla fiera natalizia a cura di Confartigianato, presentando le opere più recenti degli autori della “scuderia” di Navarra Editore, reduce dal successo registrato a Roma in occasione della partecipazione alla kermesse nazionale della piccola e media editoria “Più libri più liberi” svoltasi agli inizi di dicembre.

Tra i titoli, “L’isola ribelle” di Serafina Ignoto, “Degenerati” di Gino Pantaleone, “Il sicario e Shakespeare” di Vito Lo Scrudato, “Cieli di Primavera” di Ave Comin e Virna Chessari, “A furmicalora” di Mariuccia Noto, “Le circostanze fragili” di Virginia Asaro, “Cinque vite” di Mari Albanese, “Ci hanno nascosto Danilo Dolci” di Giuseppe Maurizio Piscopo, “Come il soffio di un’antenna” di Valentina Frinchi, “Romanzo tascio-erotico siciliano” di Giankarim De Caro, classificatosi secondo alla terza edizione del Premio Letterario – Giornalistico “Nadia Toffa” recentemente tenutosi a Palermo e “Dove le cose accadono” di Alessandra Sciurba.