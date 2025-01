“Give Peace a Chance”, uno spettacolo che tocca il cuore. Deborah Iurato e la Women Orchestra in concerto il 27 dicembre a Vittoria e il 28 a Palermo con le Song’ Sisters

Condividi questo articolo?

Ventuno brani, capolavori della musica internazionale, ricchi di significato e intramontabili.

Il concerto “Give Peace a Chance”, a cura di ASC Production, è un progetto artistico potente, un inno alla pace e alla non violenza, al rispetto reciproco e alla bellezza della vita.

Ideato dalla Women Orchestra di Alessandra Pipitone, include brani tipicamente natalizi quali “Rockin’ around the Christmas tree” ma anche classici quali “Imagine” di John Lennon e “Heal the world” di Micheal Jackson, passando per l’emozionante “Amazing grace” di John Newton e Dan Vasc.

Protagoniste sul palco, la bravura e l’energia dell’ orchestra pop- sinfonica tutta al femminile, la potente voce della cantante solista Deborah Iurato – già vincitrice del talent “Amici” nel 2014 e arrivata terza a Sanremo 2016 – e quella del gruppo vocale Song’ Sisters.

Venti artiste siciliane, quindi, tra orchestrali e cantanti, sotto la direzione di un team creativo che ha trasformato la musica in uno strumento di sensibilizzazione.

Il concerto, molto apprezzato dal pubblico, viene proposto nei teatri della Sicilia per il secondo anno.

“É uno spettacolo, un’esperienza tra riflessioni e sensazioni – dicono le protagoniste – e un viaggio tra i testi di brani dal significato intenso e musiche capaci di toccare le corde più profonde del cuore: in quest’epoca in cui tutti andiamo troppo di fretta, prendiamoci il tempo per emozionarci ancora”.

Due le date imminenti: venerdì 27 dicembre alle ore 21:00 al Teatro Comunale Vittoria Colonna di Vittoria in provincia di Ragusa e sabato 28 dicembre allo stesso orario al Teatro Apparte di Palermo, in via Antonio Furitano 5.

Per prenotare lo spettacolo a Vittoria, è possibile contattare il numero 0921.766342 oppure procedere on line su https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=544895.

Chi fosse interessato all’evento palermitano, invece, può rivolgersi al numero 091.6156545 o acquistare i biglietti su https://teatroapparte.organizzatori.18tickets.it/event/39764.