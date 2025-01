“La fine non arriva mai”, in teatro a Catania nella Giornata internazionale dedicata alla Shoah

Condividi questo articolo?

Un testo forte e di grande impatto emotivo, che fa riflettere.

“La fine non arriva mai” è il titolo dell’ultimo libro di Marilina Giaquinta che andrà in scena con un adattamento teatrale a cura del regista Alfredo Lo Piero, nella sede del Centro Studi Laboratorio d’Arte in via Caronda 316 a Catania.

Si tratta di una rappresentazione multimediale che sarà proposta a partire dal 27 gennaio, data in cui si celebra la Giornata Mondiale della Shoah in memoria delle vittime dell’Olocausto, fino al 30 del mese.

CONSERVARE LA MEMORIA PER EVITARE CHE L’ORRORE SI RIPETA

Una messa in scena “sui generis” che contiene al proprio interno un coro, come nella tragedia greca, ma con una funzione diversa.

È un lavoro che somiglia tanto alle opere di Pablo Picasso, che sfidano continuamente l’osservatore a ricostruire la realtà e a riconoscerla in mezzo ai pezzi deflagrati del suo caos, proprio perché narra della contemporaneità e, precisamente, delle migrazioni che hanno interessato in modo massivo gli ultimi due secoli della Storia.

Narra di guerra, di persecuzioni e della facilità del male: l’obiettivo è che se ne conservi memoria, unico modo per evitare gli orrori.

Da lunedì 27 a giovedì 30 gennaio sono previsti due spettacoli la mattina, per le scuole, e altrettanti il pomeriggio e la sera per gli adulti.

Sul palcoscenico gli attori Mario Opinato, Rossella Guarneri, Domenico Maugeri e Laura Cotza, con la straordinaria partecipazione degli allievi della sezione Scuola di Cinema a Catania: Giorgio Candarella, Rubens Panarello e Cleofe Allegra.

Le musiche sono firmate dallo straordinario compositore Salvo Legname; costumi, trucco e parrucco sono rispettivamente di Sebastiana Chiarenza, Tiziana Pavone e Andrea Ragusa.

L’ assistente alla regia è Alessandro Falco, la regia video è a cura di Alberto Maria, l’audio e le luci di Patrizio Sgalambro e gli allestimenti scenografici di Mirko Miceli.

Per informazioni e prenotazioni occorre contattare il numero 368.662898.