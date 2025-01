Condividi questo articolo?

Dal 20 dicembre in radio “Christmas is Here”, il singolo di Miriana, già disponibile nelle principali piattaforme digitali, che parla di un piccolo miracolo natalizio che si è compiuto quest’anno grazie all’innocente creatività di un bambino di 10 anni.

Una storia che scalda il cuore, un esempio di come la musica possa unire le generazioni e accendere la creatività nei più giovani. È anche un promemoria del fatto che le idee più belle nascono spesso per caso, quando lasciamo spazio alla spontaneità e all’immaginazione.

Tutto è iniziato quando il nonno appassionato di musica, ha composto una dolce melodia natalizia alcuni mesi fa, utilizzando la sua vecchia tastiera e il computer. Pensata inizialmente come un pezzo riflessivo, la canzone sembrava destinata a rimanere un ricordo intimo e familiare. Ma il destino aveva altri piani. Un giorno, il nipote di 10 anni, giocando nel salotto di casa, ha iniziato a canticchiare e fischiettare la melodia, trasformandola istintivamente con un ritornello più vivace e gioioso. La nuova versione, nata quasi per caso, ha subito conquistato il cuore della famiglia.

“Non pensavo che quella melodia avrebbe mai avuto un’altra vita”, ha raccontato il nonno con emozione, “ma vedere mio nipote giocarci e reinventarla così naturalmente è stato un regalo che non dimenticherò mai”.

Colpiti dall’entusiasmo del bambino, nonno e nipote hanno deciso di lavorare insieme sulla nuova versione. Usando la vecchia tastiera e unendo le loro energie, hanno provato il brano in una sessione musicale piena di divertimento e ispirazione. Questo momento non solo ha consolidato il legame tra le generazioni, ma ha acceso nel bambino una passione ancora più grande per la musica. La canzone, ora trasformata in una fresca e allegra melodia natalizia, ha rapidamente conquistato amici e familiari, diventando un simbolo di gioia e condivisione. Questo gesto non è stato solo un omaggio alla creatività del nipote, ma anche un modo per incentivarlo a proseguire con la sua naturale sensibilità musicale.