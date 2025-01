Belpasso: il Comune ha attivato due punti di facilitazione digitale a servizio dei belpassesi.

Condividi questo articolo?

“Il nostro Comune ha attivato due punti di facilitazione digitale a servizio dei belpassesi.

Un servizio completamente gratuito, rivolto ai cittadini che hanno difficoltà a utilizzare le nuove tecnologie o vogliono avere informazioni per un uso consapevole e sicuro dei dispositivi”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

Nell’ambito del progetto di Innovazione Digitale Nazionale, anche a Belpasso sono state aperte due sedi per la “facilitazione digitale”: luoghi provvisti di computer e con la presenza fisica di “facilitatori” i quali, da esperti, saranno in grado di fornire assistenza personalizzata a chiunque ne faccia richiesta.

I cittadini, che ritengono di aver bisogno di assistenza digitale, potranno rivolgersi gratuitamente al personale che troveranno nei punti di facilitazione, negli orari e nei giorni prestabiliti, fissando anche un appuntamento. Troveranno supporto su tematiche attinenti l’utilizzo delle nuove tecnologie: dai sistemi di pagamento PagoPA o l’accreditamento tramite Spid e Cie per i servizi telematici; all’utilizzo di piattaforme nazionali come INPS, Agenzia delle Entrate e Simeal; dall’utilizzo di app specifiche del Comune, come Municipium, fino a semplici consigli pratici sulla navigazione in rete.

“Mettiamo un altro tassello nel puzzle della modernizzazione della nostra comunità, programmando anche dei percorsi formativi, con incontri gratuiti a tema, sull’utilizzo dei dispositivi digitali e sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Chiunque volesse usufruire di questo servizio, può già rivolgersi alle due sedi attive:

Biblioteca comunale “Roberto Sava (in via Francesco Crispi 31- lun-mer-ven 9-12, gio 16-18, tel. 095 7051256); Delegazione di Piano Tavola (in via Mongibello – mart-giov-ven 8.30-12.30, lun- merc 8.30-12.30, tel. 095 095 391871)”, conclude il sindaco Caputo.