Addio a John Marsden, scrittore della serie per ragazzi “Il domani che verrà”

Lo scrittore australiano John Marsden, amato per i suoi romanzi per ragazzi ‘Il domani che verrà. The tomorrow series’ (Fazi, 2011) e ‘I conigli’ (Tunué, 2018), è morto mercoledì 18 dicembre all’età di 74 anni dopo una lunga malattia. I suoi romanzi sono stati tradotti in nove lingue, con oltre 5 milioni di copie vendute, e viveva vicino a Melbourne, dove era stato preside di un liceo. La Alice Miller School, una delle due scuole fondate da Marsden nel Victoria, ha confermato la sua scomparsa in una lettera ai genitori. “È morto alla scrivania di casa sua, facendo ciò che amava, scrivere”, si legge nella dichiarazione.

La vita e la carriera

Erano nato il 27 settembre 1950 in Australia, era cresciuto tra Kyneton, nello stato di Victoria, e Devonport, in Tasmania, e ha vissuto un’adolescenza e una giovinezza tribolate. All’età di 10 anni, la famiglia Marsden si trasferì a Sydney e John fu mandato alla King’s School di Parramatta. Marsden ha scritto di essere sopravvissuto “a malapena” alla rigida scuola, “avendo ignorato o sfidato la maggior parte delle regole scolastiche durante i suoi anni di permanenza”, e di aver trascorso il tempo in punizione leggendo.

Nel 1967, da adolescente, scrisse una lettera per la rivista scolastica in cui criticava il sistema dei prefetti della scuola, suscitando una polemica che gli provocò altre punizioni. Studiò arte e legge all’Università di Sydney, ma abbandonò gli studi e tentò il suicidio; venne ricoverato in un ospedale psDopo aver perso la testa tra un lavoro e l’altro, a 28 anni iniziò un corso di insegnamento e alla fine è diventato docente di inglese, e proprio in quel periodo ha iniziato a scrivere libri. Fin dall’inizio si era proposto di scrivere per i giovani, dopo aver osservato il fiorire del genere ‘young adult’ negli Stati Uniti. Terminò il suo primo romanzo in sole tre settimane: ‘So Much to Tell You’, pubblicato nel 1987, vincendo diversi premi australiani.

John Marsden è autore di 40 libri, tra cui spicca la serie di grande successo ‘Tomorrow’. I sette libri della saga, pubblicati tra il 1993 e il 1999, immaginano un gruppo di adolescenti che conduce una guerriglia contro le forze nemiche che circondano la loro città natale, Wirrawee. I romanzi hanno ispirato il film ‘Il domani che verrà – The Tomorrow Series’ (2010) di Stuart Beattie con Caitlin Stasey, Rachel Hurd-Wood e Lincoln Lewis, e la serie tv ‘Tomorrow, When the War Began’ (2016).

Per gran parte della sua carriera, Marsden ha continuato a lavorare come insegnante a tempo pieno. Ha acquistato una proprietà vicino a Hanging Rock dove ha gestito corsi di scrittura per gruppi scolastici, e ha fondato e diretto due scuole nello stato di Victoria: Candlebark, vicino a Romsey, e Alice Miller a Macedon.