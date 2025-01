“Ti ho preso per mano” alla libreria San Paolo

Condividi questo articolo?

Il libro affronta in chiave autobiografica la straordinaria relazione fra due fratelli che hanno una forte differenza di età. Il maggiore, futuro medico, ha desiderato strenuamente il figlio che i genitori dubitavano di poter accompagnare nella vita. In una famiglia benestante degli anni Cinquanta a Torino, alla volontà di emergere sul piano del benessere materiale e del prestigio sociale corrisponde una tremenda aridità affettiva che segna il rapporto genitori-figli.

Riccardo si farà carico della formazione del piccolo Giorgio e della necessaria dedizione “paterna”; lo accompagna nella crescita fisica e morale, fino ad accettare – in età matura – la dolorosa separazione da lui che significa “lasciarlo andare” per la sua strada quale estremo atto di amore.

Pubblicità

In parallelo, l’Autore offre una visuale “dall’interno” sul mondo della medicina in Italia, con le dinamiche della professione in corsia, tra eccellenze e competizione (per qualcuno senza regole morali).

Pubblicato un anno fa, “Ti ho preso per mano” (Edizioni MILLE) sta raccogliendo l’apprezzamento dei lettori, che ne vengono a conoscenza attraverso incontri “a tu per tu” con l’Autore. Il quale – fra gli impegni professionali ancora presenti – ha scelto di dedicarsi alla presentazione dell’esperienza da lui vissuta allo scopo di suscitare riflessioni non convenzionali sulla vita (e sulla morte). Il dialogo con Silvia Tossut sarà occasione per andare a fondo nell’analisi della relazione Riccardo-Giorgio in cui, eventualmente, potersi specchiare.