Rete Sociale Attiva Sicilia denuncia la mancanza di sala d’attesa presso la Casa Comunale del Comune di Palermo

Condividi questo articolo?

“Riceviamo da parecchi cittadini lamentele in merito alla mancanza di una sala d’attesa idonea ai normali livelli di viver civile presso la sede della “Casa Comunale” di Palermo.

Pur non volendo entrare nel merito dell’organizzazione degli Uffici Comunali, dobbiamo purtroppo evidenziare che l’Ufficio “Casa Comunale”, che gestisce la consegna ai cittadini degli atti notificati, ubicato presso un edificio dell’ex Ente Fiera del Mediterraneo, non disponendo di una sala d’attesa arreca disagi significativi per i cittadini che fruiscono di questi uffici.

Pubblicità

Pubblicità

L’assenza di una sala d’attesa obbliga i cittadini a sostare in piedi o all’aperto, spesso in condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia, freddo o caldo eccessivo), penalizzando in particolare anziani, disabili e famiglie con bambini, oltre naturalmente evidenziare il mancato rispetto verso tutti quei cittadini che vogliono pagare le tasse dovute.

La Casa Comunale rappresenta un luogo istituzionale e di riferimento per i cittadini Palermitani.

L’assenza di spazi consoni ed adeguati per permettere una corretta e civile attesa, contrasta con il principio del rispetto e dell’accoglienza che un Ente Pubblico dovrebbe garantire, visto tra l’altro che ci dichiariamo parte di una società democratica nella civile Europa.

La condizione denunciata risulterebbe sicuramente non conforme alle normative in materia di sicurezza, accessibilità e comfort dei locali pubblici, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e dalle leggi regionali sull’edilizia pubblica.

Pertanto, nel rispetto degli interessi diffusi dei cittadini palermitani, chiediamo formalmente la realizzazione di una sala d’attesa idonea, con spazi sufficienti, sedute confortevoli e eventuali servizi di supporto per alleggerire i tempi di attesa.

Siamo certi che l’eventuale verifica da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale sulla conformità degli attuali locali alle norme vigenti in materia di sicurezza e accessibilità sarebbe purtroppo estremamente negativa, ledendo in maniera pesante l’immagine positiva dell’attuale Governo Comunale.

Confidando nella Vostra sensibilità verso le esigenze della cittadinanza, restiamo in attesa di un riscontro scritto e di un piano di intervento concreto per risolvere la problematica in oggetto.”