“Questa sera metto i tacchi” il nuovo singolo di Roberta Bonanno e Simonetta Spiri

“Questa sera metto i tacchi” è una canzone che nasce in un momento storico segnato dalla socialità superficiale e mascherata dei social, che ci ha portato a sentirci sempre più soli, costringendoci a fare affidamento sul nostro specchio interiore per affrontare le sfide della vita. Il brano ha l’intento di far sentire unite e meno sole quelle persone che, pur vivendo con consapevolezza delle difficoltà, apprezzano ogni istante della loro esistenza come fosse l’ultimo.

Il titolo, “Questa sera metto i tacchi”, è una metafora dell’amor proprio e della libertà di brillare anche quando il destino cambia la rotta dei nostri sogni, caricandoci di pesi e sfide difficili. Questa canzone vuole essere un’ode alla vita, un invito a reagire con forza a ogni avversità, senza mai dimenticare che, qualunque sia la battaglia che stiamo affrontando, non dobbiamo mai smettere di amarci.

Simonetta Spiri a proposito del brano: “Nel maggio 2023, Giuseppe Macchitella, giovane autore sensibile, mi contatta proponendomi di provinare questo brano che aveva già iniziato a scrivere insieme a Rory Di Benedetto. Il brano, intitolato ‘Questa sera metto i tacchi’, è una melodia classica e senza tempo che esplora i pensieri e le emozioni di chi, pur affrontando una grave difficoltà, lotta per la vita e sogna momenti di spensieratezza.

La canzone vuole essere un omaggio a chi combatte tutti i giorni la propria battaglia , ed è un invito alla speranza riflettendo su stati d’animo complessi ma profondi. Nonostante le attuali logiche di mercato, che raramente favoriscono temi così intensi , ho deciso di condividere il brano con il pubblico, coinvolgendo la mia amica e collega Roberta Bonanno per amplificare il messaggio con una doppia interpretazione. Due voci, due vite diverse, unite nella stessa battaglia e nel desiderio di celebrare la bellezza di sentirsi vivi.

Simonetta Spiri nasce a Sassari il 26 gennaio 1984. Fin da giovanissima, la sua anima artistica emerge, accompagnata da un carattere espansivo e un’incredibile capacità di coinvolgere il pubblico. La sua voce soave e graffiante, unita a una naturale interpretazione, la rende unica e facilmente riconoscibile. La sua solarità e il fascino misterioso della sua terra natale si riflettono nella sua musica, che la distingue tra gli altri artisti.

Nel 2007, dopo aver partecipato a numerosi concerti, concorsi e manifestazioni in tutta Italia, Simonetta inizia la sua avventura nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi, che la consacra al grande pubblico. La partecipazione al talent cambia radicalmente la sua vita, portandola a esibirsi nelle piazze più importanti d’Italia, collaborare con vari artisti e arricchire il suo bagaglio artistico e umano.

Nel 2009, grazie alla maturità artistica acquisita, Simonetta si avvicina al cantautorato e pubblica il suo primo album “Il mio momento”. Il 2 aprile 2013 esce il suo secondo album, “Quella che non vorrei”. Nel 2016, Simonetta è autrice e ideatrice del progetto “L’amore merita”, un singolo contro l’omofobia, che ottiene grande successo, certificato con il disco d’oro dalla FIMI per aver venduto oltre 25.000 copie. Nello stesso anno, Simonetta è invitata a promuovere il brano nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Il 26 maggio 2017 torna sulle scene con il singolo “Il tempo di reagire”. Il 7 dicembre 2018 dedica alla madre prematuramente scomparsa il brano autobiografico “Il viaggio dei pensieri”. Nel maggio 2021, pubblica “Nelle tue mani”, un brano dedicato alla sua terra e alla fiducia nel prossimo, simboleggiando una nuova rinascita.

Il 13 gennaio 2023 Simonetta ritorna con “Elegante”, un brano contro il bullismo e il pregiudizio, pubblicato dalla giovane e indipendente etichetta discografica Courage Live. Il 17 luglio 2023 esce “Fino all’alba”, un brano scritto con Rory Di Benedetto e Giuseppe Macchitella.

Roberta Bonanno, nata a Milano nel 1985, è una cantante e interprete che ha acquisito notorietà grazie alla sua partecipazione alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi” (2007-2008), dove si è classificata al secondo posto. Nel 2009 ha esordito nel mercato discografico con l’EP “Non ho più paura”, che ha ottenuto un grande successo, piazzandosi alla decima posizione della classifica FIMI e al primo posto su iTunes.

Nel 2010 ha pubblicato il suo album omonimo “Roberta Bonanno”, che include brani di successo come “Sorelle d’Italia”, “Mat3matico” e “A Natale puoi”, quest’ultimo inserito nella riedizione natalizia “Roberta Bonanno – Christmas Edition”. Grazie ai risultati di vendita online, ha ricevuto il Premio “Miglior Artista Zimbalam dell’anno” al MEI (Meeting degli Indipendenti) nel novembre 2010.

Nel corso degli anni, Roberta ha pubblicato diversi singoli digitali, tra cui “Per un attimo”, “Devi dirmi di sì” e “It’s oh so quiet”, con quest’ultimo che nel 2013 le è valso il Premio FIM (Fiera Internazionale della Musica) come “Miglior Interpretazione”. Tra il 2016 e il 2017 ha lanciato i singoli “Ad un passo (Baciami)”, “Ridere di me” e “Le cose più belle”, inclusi nell’album “Io e Bonnie”, pubblicato nel giugno 2018, insieme al singolo “Controtendenza”.

Il 20 ottobre 2018 ha ricevuto il Premio Mia Martini durante la serata finale della 24° edizione della manifestazione a lei dedicata, per il suo contributo al panorama musicale italiano come grande interprete.

Dal 14 settembre 2018, Roberta ha fatto parte del cast di “Tale e Quale Show” di Rai 1, condotto da Carlo Conti, dove ha conquistato il 3° posto nella classifica finale del 2018 e il 4° nel torneo dei migliori del 2018-2019.

Nel periodo tra maggio e ottobre 2021, ha ricoperto il ruolo di direttore artistico e performer in una serie di spettacoli musicali a Creta, reinterpretando grandi successi italiani e internazionali con coreografie originali e un corpo di ballo di 4 elementi.

Nel dicembre 2022, ha partecipato alla puntata natalizia di “Tale e Quale Show” (“Natale e Quale Show”). Nel febbraio 2024, si è laureata in Comunicazione e Multimedia con una tesi che ha ripercorso la storia della musica leggera italiana, attraverso il percorso artistico di Carlo Conti, con cui ha collaborato direttamente per una lunga intervista sulle tappe salienti della sua carriera.