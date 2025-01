Palermo: lo Spazio Donna Zen, un centro creativo e di socializzazione per le donne il volto più bello e forte

Condividi questo articolo?

Quest’anno segna un traguardo significativo per il quartiere Zen di Palermo: lo Spazio Donna Zen, un centro creativo e di socializzazione per le donne che negli anni ha mostrato il volto più bello e forte del quartiere, festeggia il suo decimo anniversario. Un decennio di iniziative, progetti e successi che hanno contribuito a trasformare la vita di molte donne e delle loro famiglie, creando un ambiente di sostegno e crescita. “Non siamo satelliti, siamo stelle polari” è lo slogan scelto per questa ricorrenza dei 10 anni di Spazio Donna Zen, che ha in programma quattro giorni di festa, quattro sabati a partire dal primo febbraio. Tre appuntamenti presso lo Spazio Donna Zen e con una festa finale in programma per sabato 22 febbraio al circolo Arci Tavola Tonda. Saranno quattro giornate ricche di attività, tra cui workshop, presentazioni e la testimonianza delle donne che hanno beneficiato dei servizi offerti e metteranno in circolo i loro saperi. Sarà un’occasione per riflettere sui progressi fatti e sulle sfide ancora da affrontare, oltre a rafforzare la rete di sostegno tra le donne del quartiere e con la città tutta.

Il progetto, ideato dall’associazione Handala nel 2015, è stato concepito come un luogo sicuro dove le donne possano incontrarsi, condividere esperienze, partecipare a corsi di formazione e sviluppare competenze professionali. Negli anni lo spazio ha ospitato numerosi eventi, laboratori e programmi di sensibilizzazione su temi chiave come la salute, i diritti delle donne, la lotta alla violenza di genere. Tutte le settimane si svolgono corsi di teatro e sartoria, laboratori di sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere, ma anche preparazione allo studio per il conseguimento della licenza media, visite a musei e centri culturali, orientamento professionale, sportello di ascolto, sportello di orientamento ai servizi, biblioteca con spazio lettura e prestito. Sono sessanta le donne che attualmente frequentano lo spazio, ma sono circa ottocento quelle che in questi dieci anni lo hanno attraversato.

“Lo Spazio Donna nasce dall’esperienza diretta fatta in quartiere, – racconta Lara Salomone, tra le fondatrici dello spazio – l’associazione Handala prima lavorava con i ragazzi e le ragazze seguendoli in attività sportive e ricreative, ad un certo punto ci siamo accorte che la crescita di questi ragazzi era affidata prevalentemente alle madri e alle donne della famiglia. Abbiamo capito che era importante lavorare anche con loro. Questo anniversario rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’importante opportunità per rinnovare il nostro impegno costruito insieme alle donne del nostro territorio. Ci auguriamo che le donne continuino a portare avanti i valori che stiamo condividendo, che riescano a raggiungere l’autonomia che desiderano e a coinvolgere in questo processo anche altre. Lo Zen è un quartiere abbandonato e anche i percorsi di autodeterminazione che portiamo avanti si scontrano con le difficoltà negli spostamenti, l’accesso ai servizi di cura e istruzione, alle offerte culturali, con il problema abitativo. Le istituzioni dovrebbero frequentare il quartiere, riconoscerne i bisogni reali e trovare soluzioni più vicine a chi lo abita”.

Lo spazio, che si trova in via Agesia di Siracusa (di fronte al civico 13), è aperto ogni settimana per quattro giorni, l’apertura di questo posto è un punto di riferimento per le donne, le ragazze e per i servizi educativi e sanitari del territorio. Le operatrici del centro hanno strutturato il loro lavoro a partire dai bisogni, traducendo richieste, garantendo una presenza nel quartiere, creando relazioni e collaborazioni con le scuole, i servizi sociali e gli del terzo settore del quartiere e della città. Nello Spazio Donna Zen lavora un gruppo di 5 operatrici formato da: Lara Salomone, Iliana Ciulla, Vivian Celestino, Agnese Pagani, Sonia Bahria e Alessandra Schirò.

In questo momento lo Spazio Donna è attivo con il sostegno del progetto RE_ACTION finanziato da Alliance for gender Equality in Europe con capofila Per Esempio.

TEATRO e SARTORIA

Il corso di sartoria, oltre a fornire le competenze di base del cucito, è finalizzato alla realizzazione delle PupazZen, bambole di stoffa che rappresentano donne famose che nella storia hanno fatto la differenza compiendo e facendo compiere passi all’emancipazione femminile, donne che hanno saputo trasformare, attraverso l’arte, i loro difficili vissuti in momenti di crescita per tutte le altre donne.

Il corso di sartoria ha realizzato negli anni le pupazZen, personaggi femminili del mondo dell’arte, della musica, della letteratura, della scienza, della musica: Frida Kahlo, Alda Merini, Rosa Balistreri, Letizia Battaglia, bell hooks, Michela Murgia, Jane Austen, Margherita Hack, Vera Rubin.

La sartoria è uno spazio in cui ogni donna può sviluppare la propria creatività e competenze, condividere con il gruppo i propri talenti e le proprie idee, ma anche un importante momento di socializzazione in cui raccontarsi.

LUCY, la prima Biblioteca delle donne dello Zen

Nata grazie al contributo della Fondazione Haiku, che ha sostenuto le attività dello Spazio Donna Zen con una prima fornitura di 60 libri, si è poi arricchita grazie alle donazioni di privati e alla collaborazione con la bibliofficina booq che ha donato a LUCY tutti i suoi testi di letteratura femminile. I libri vengono presi in prestito dalle donne e dalle ragazze del quartiere, utilizzati per attività di lettura collettiva e per lo studio. La promozione di Lucy continua anche nelle scuole del quartiere, con progetti di promozione della lettura e continuerà ad essere aperta per il prestito e attività di presentazioni di libri.

Lucy come il nome dato ai resti dell’australopithecus ritrovato nel 1974 in Etiopia, la nostra antenata più antica, un segno certo della presenza di un essere di genere femminile sulla terra. Un dato scientifico dal quale partire senza influenze di altro tipo se non quelle dell’essere donne che, attraverso la storia millenaria, hanno solo fatto passi avanti.

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

*1 febbraio dalle 15 alle 18 allo Spazio Donna Zen

“immaginati”

Spazio benessere e cura del corpo

organizzato dalle donne dello spazio donna zen

con la collaborazione di stUFFF

(prenota il tuo posto) – a seguire aperitivo

Spazio Donna Zen Via Agesia di Siracusa (di fronte al civico 13) Palermo – spaziodonnazenhandala@gmail.com tel. 391 328 1176 – 328 062 8085

*8 febbraio dalle 15 alle 18

“rafforzati”

Laboratorio di consapevolezza

sul pavimento pelvico

con Sara Landorno

Spazio Donna Zen Via Agesia di Siracusa (di fronte al civico 13) Palermo – spaziodonnazenhandala@gmail.com tel. 391 328 1176 – 328 062 8085

*14 febbraio ore 18

“condividi”

Presentazione del libro

La parola femminista

di VANESSA ROGHI

in collaborazione con booq

a seguire aperitivo

Spazio Donna Zen Via Agesia di Siracusa (di fronte al civico 13) Palermo – spaziodonnazenhandala@gmail.com tel. 391 328 1176 – 328 062 8085

*22 febbraio ore 21 arci tavola tonda

“divertiti”

Spettacolo di stand-up comedy

con le donne dello Spazio Donna Zen

Celeste e LAURA FORMENTI