Operazione “Efesto” – La Polizia Locale di Francofonte sequestra 50 Kg. di materiale pirotecnico

Nella mattinata odierna, il Comando di Polizia Locale di Francofonte ha portato a termine con successo l’operazione denominata “Efesto”, finalizzata al contrasto della detenzione e commercializzazione illegale di materiale esplosivo.

A seguito di indagini mirate e controlli sul territorio, gli Agenti della Polizia Locale hanno individuato e sequestrato un quantitativo di circa 50 kg di materiale esplosivo detenuto senza le necessarie autorizzazioni e cautele ed in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza pubblica.

L’intervento, scattato dopo specifiche segnalazioni e attività di monitoraggio, ha visto l’impiego di otto unità che hanno operato in condizioni di massima sicurezza per prevenire ogni possibile rischio per l’incolumità pubblica.

Il materiale sequestrato, composto prevalentemente da fuochi pirotecnici non conformi alle normative, è stato messo in sicurezza e affidato a ditta specializzata per la custodia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Durante l’operazione è stato deferito in stato di liberta ai sensi dell’art. 678 C.P. un individuo, residente a Francofonte, ritenuto responsabile della detenzione illecita degli esplosivi.

Il Comandante della Polizia Locale di Francofonte Magg. Daniel AMATO ha dichiarato: “Questa operazione dimostra il nostro impegno costante per garantire la sicurezza del territorio e prevenire episodi di illegalità che potrebbero mettere a rischio la comunità. Ringraziamo tutti gli agenti coinvolti per la professionalità dimostrata durante l’intervento.”

Le autorità invitano la cittadinanza a segnalare eventuali situazioni sospette e a collaborare attivamente per mantenere elevati i livelli di sicurezza nel territorio.