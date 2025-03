Floridia: “Abbi cura di me”, verso la premiazione del concorso promosso dall’associazione culturale “Focus”

Condividi questo articolo?

Con la scadenza per la consegna degli elaborati, si avvia alla conclusione “Abbi cura di me”, il concorso artistico-creativo, promosso dall’associazione culturale “Focus”, nell’ambito del progetto “Giochi inclusivi a scuola”, realizzato da “Insuperabili” nazionale con il patrocinio del Comune di Floridia e il coinvolgimento della onlus “Padre Pio”. La premiazione è infatti prevista mercoledì 2 aprile, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, nel corso del convegno “Sport, cultura e inclusione. Parole, emozioni, buone prassi”, che si terrà alle 17 nell’auditorium del plesso Fava del I istituto comprensivo “De Amicis” di Floridia.

Il concorso, sul tema della conoscenza di sé e dell’altro come palestra dell’emotività, della socializzazione e dell’inclusione, ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Floridia (I istituto comprensivo “De Amicis” e IV istituto comprensivo “Quasimodo”) oltre che di Augusta (II istituto comprensivo “Corbino”). E tre sono state le sezioni del concorso con cui si sono cimentati i ragazzi, ispirandosi al testo della canzone “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi: materiali fotografici, video, corti o spot; testo o raccolta di testi narrativi o poetici e, infine, performance musicale, teatrale o di danza.

Entusiasta Stefania Germenia, presidente dell’associazione culturale “Focus”, che dichiara: «Sono davvero soddisfatta della qualità, della delicatezza, della forza e della profondità dei lavori ricevuti per questo concorso che ha dato ai ragazzi la possibilità di veicolare il concetto di rispetto per gli altri, di cura e quindi di inclusione, attraverso le forme più diverse di arte e di cultura. Con l’obiettivo di far riflettere, i più giovani anzitutto, su tematiche preziose come l’emotività e la socializzazione, creando momenti di aggregazione anche tramite la cultura, che è andata a integrare l’aspetto sportivo dei giochi inclusivi. Tematiche, queste, che nel corso del convegno del 2 aprile, l’associazione “Focus” andrà ulteriormente ad approfondire tramite un reading con delle riflessioni sul libro “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi e Massimo Orlandi».

Nella foto, Stefania Germenia