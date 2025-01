Omicidio a Vittoria: arrestato un amico della vittima

Condividi questo articolo?

L’agguato poco dopo la mezzanotte a Vittoria quando un uomo di 39 anni è stato lasciato davanti l’ingresso dell’ospedale Guzzardi, con una ferita che gli ha reciso l’arteria femorale, subito sottoposto a un intervento di chirurgia vascolare Angelo Ventura è però deceduto nella notte.

La Polizia di Stato, che ha subito visionato i filmati dell’impianto di videosorveglianza dell’ospedale, in giornata ha arrestato un uomo che pare essere un amico della vittima. L’ipotesi degli investigatori è quella che non si volesse ucciderlo ma gambizzarlo usando un fucile da caccia e che soltanto per un caso il colpo d’arma da fuoco avrebbe invece reciso l’arteria femorale causandone la morte.