Due 17enni ferite dopo ribaltamento minicar

È accaduto lungo la strada tra Vittoria e Comiso, in provincia di Ragusa intorno alle 4 di notte. Una minicar con a bordo due ragazze di 17 anni si è ribaltata in contrada Giardinello, l’incidente ha provocato il ferimento di entrambe. Soccorse dal 118 e trasportate al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa, per una delle ragazze è stato necessario asportare la milza.