Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono del Cus Catania convocati dalle federazioni italiana

È partito il conto alla rovescia: Maria Roberta Casale e Lorenzo Arcidiacono alla volta di Antalya, la città turca nota per la costa turchese, che dal 23 febbraio al 2 marzo ospiterà i Campionati Europei Cadetti (U17) e Giovani (20) di scherma (tutte le armi).

I due schermidori in forza al Cus Catania sono stati convocati dalle federazioni italiana (Mara Roberta Casale) e portoghese (Lorenzo Arcidiacono ha la doppia nazionalità italo/portoghese).

Non è la prima volta che i due spadisti vengono convocati in competizioni di questa caratura. La prima esperienza vissuta insieme risale all’aprile del 2024 quando parteciparono ai Mondiali Cadetti e Giovani che si disputarono a Riyadh in Arabia Saudita.

La convocazione di Maria Roberta Casale, classe 2008, – l’unica siciliana tra le 4 le cadette italiane scelte dal Commissario tecnico della spada –, si materializza in un periodo di grandi risultati per l’atleta già numero 1 in Italia nella sua categoria U17, nonché n. 5 fra le Under 20. Salirà sulle pedane turche della venue “Spor Salonu” per rappresentare il Tricolore, nel secondo giorno di gare, lunedì 24 febbraio per le prove individuali di spada femminile. Il suo percorso sportivo continua ad arricchirsi di successi che la fanno essere sempre più protagonista nel panorama nazionale della scherma giovanile. Meno di due settimane fa, ha trionfato nella sua città, Catania, vincendo la 2° prova nazionale cadetti e posizionandosi 6a nella categoria U20.

Il cusino italo/portoghese Lorenzo Arcidiacono, anche lui classe 2008, non è nuovo alle convocazioni nella nazionale del Portogallo. Meno di due settimane fa, al Circuito Europeo Cadetti che si è disputato in Polonia (a Cracovia), è arrivato 13° tra 258 spadisti provenienti da tutta Europa. È stato scelto dalla CT lusitana per il suo alto rendimento tra gli schermidori portoghesi. Gareggerà con i colori verde/rosso cuciti sulla divisa, insieme a quelli rossazzurri del pacth del Cus Catania, il suo club di appartenenza. Salirà in pedana domenica 23 febbraio per la prova individuale di spada maschile, dando così inizio alla competizione continentale che, per le tre armi, si svilupperà nelle otto giornate di gare.

Ad Atalya i cusini avranno modo di incontrare Luigi Mazzone, non più in veste di presidente del Centro universitario sportivo etneo, che li ha sempre sostenuti, ma nel nuovo ruolo assunto a capo della Federazione Italiana Scherma.

