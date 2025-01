Masaf, AIC: Coaching intergenerazionale e sostegno concreto all’imprenditoria agricola

Condividi questo articolo?

L’Associazione Italiana Coltivatori ha incontrato con una sua delegazione i vertici della Segreteria Tecnica del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare per affrontare alcuni temi centrali per il settore: peste suina africana, importazioni agricole, consumo di suolo, prezzi dei cereali, sostenibilità del settore vitivinicolo, ricambio generazionale e problematiche legate alle “quote latte”.

“Ringraziamo il Ministero per aver ascoltato le nostre richieste” ha dichiarato Giuseppino Santoianni a margine dell’incontro. L’incontro è stata anche l’occasione in cui l’AIC ha consegnato una serie di proposte al Ministero, volte a fornire risposte alle criticità del settore auspicando tavoli specifici. “Tra le richieste fatte al Ministero – aggiunge il presidente di AIC – abbiamo posto all’attenzione l’idea di istituire percorsi di coaching intergenerazionale che favoriscano l’inserimento dei giovani in agricoltura, politiche incentivanti di filiera corta sostenibile nonché l’efficientamento del sistema dei pagamenti, dai fondi destinati alla PAC ai ristori per le imprese colpite da PSA e peronospora che hanno bisogno di un meccanismo che sia destinato alla vera imprenditoria agricola”, conclude Santoianni.