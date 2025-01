Favignana dà il via libera alla realizzazione di dissalatori e interventi sulle reti idriche nelle Isole Egadi.

Condividi questo articolo?

Sindaco Forgione: “Opere determinanti per le nostre comunità”

La Giunta comunale di Favignana ha approvato i progetti definitivi per la realizzazione di tre nuovi dissalatori e l’efficientamento delle reti idriche nelle Isole Egadi. Gli interventi, sviluppati nell’ambito del programma “Isole Verdi”, mirano a migliorare la gestione delle risorse idriche e la sostenibilità ambientale dell’arcipelago. La spesa prevista è di circa dieci milioni di euro, interamente finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I progetti approvati

– Realizzazione di un dissalatore nell’isola di Favignana

Euro 990.000,00

– Realizzazione di un dissalatore nell’isola di Levanzo

Euro 443.000,00

– Realizzazione di un dissalatore nell’isola di Marettimo

Euro 476.000,00

– Efficientamento della rete idrica e secondo trattamento di depurazione a Favignana

Euro 5.310.250,00

– Efficientamento della rete idrica e secondo trattamento di depurazione a Levanzo

Euro 549.000,00

– Efficientamento della rete idrica e secondo trattamento di depurazione a Marettimo

Euro 1.397.500,00

A questi sei interventi, si aggiungono la realizzazione dei depuratori per il trattamento primario a Levanzo e Marettimo, finanziati nell’ambito del progetto “Isole Minori”, e l’intervento sul pennello a mare di Favignana, per un investimento complessivo di oltre venti milioni di euro.

“Questi interventi rappresentano una svolta storica per il futuro del nostro arcipelago”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Le nostre reti idriche, ormai vetuste, necessitavano da tempo di azioni concrete e risolutive. Dopo anni di parole, finalmente passiamo ai fatti. Le opere che ci apprestiamo a realizzare miglioreranno significativamente la qualità della vita delle nostre comunità e ci consentiranno di adottare un modello di sviluppo sostenibile, in linea con i principi del PNRR e le direttive europee. I progetti – puntualizza il sindaco – sono pronti per essere messi a gara già nelle prossime settimane. Lavoreremo con impegno per completare le infrastrutture entro il 2026, rispettando le scadenze fissate dall’Unione Europea”.