Elizabeth Guyon Spennato scrittrice poliglotta

di Salvo Zappulla

Elizabeth Guyon Spennato è una sinologa francese e maltese di origine italiana e ha studiato a Taipei (Taiwan), scrive romanzi, poesie, racconti per bambini e sembra baciata dalla grazia divina, oltre all’italiano e al francese parla cinese, inglese, persiano, tedesco e ha nozioni di algerino. Ha un candore che la illumina, come se un raggio di sole l’avesse attraversata. La stessa luce di cui brillano le sue poesie.

La sua ultima pubblicazione: “Fantasia ‘e ll’isola – Fantasie insulaire” edito da Bertoni è una silloge in italiano, francese e comprende anche testi in dialetto ischitano (un omaggio al golfo di Napoli e a Ischia). Un richiamo alla memoria, versi che vorrebbero fermare il tempo che scorre frenetico.

In questa società materialistica dove la maggior parte delle persone ha fretta per rincorrere chissà quale traguardo effimero, Elizabeth si siede davanti al caminetto a respirare l’odore delle cose buone, il pane appena sfornato, le delizie della nonna, i ricordi che sfuggono dalla memoria. I suoi scritti sono permeati da una sorta di magico richiamo, esprimono dolcezza, rimpianto, solitudine, incanto. Ischia è il luogo dell’anima, le radici che non si possono estirpare e da cui è costretta ad allontanarsi per motivi di lavoro. Sulla terrazza di casa/c’è un piccolo ischitano/Da un solo seme/è cresciuto/Bello e verde come l’isola stessa. Ischia da mettere dentro un barattolo per sentirne i profumi anche a Taiwan. Ischia come Itaca per Odisseo nel suo incessante peregrinare.

La poetessa ne rivendica con orgoglio le origini e vuole gridarlo al mondo. Ischia e i suoi tesori, tirati fuori uno a uno dallo scrigno magico e svelati nelle poesie. Siano benedetti i poeti perché hanno il dono dell’innocenza, rimangono bambini e non invecchiano mai, messaggeri di pace e di bellezza.