Catania, esplosione per fuga di gas: crolla palazzina di 3 piani, 6 feriti

Il crollo in via Gualandi nel quartiere Galermo, mentre erano in corso i controlli per individuare l’origine di una perdita

Una palazzina di tre piani è crollata in via Gualandi, a San Giovanni Galermo a Catania, a seguito di una fuga di gas che ha provocato un’esplosione. Non ci sarebbero dispersi a seguito del crollo.

Il ferito più grave è un uomo ricoverato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni sparse, anche sul volto e alla testa. Ferita anche una donna di 51 anni: anche lei si trova al Cannizzaro e sarebbe stata investita dall’onda d’urto. Tra i feriti anche due vigili del fuoco, due tecnici del gas e due operatori del 118 della sede di San Giovanni Galermo, struttura che si trova vicino al luogo dell’esplosione. Pare che l’immobile crollato fosse da tempo disabitato.