Sarà in rotazione radiofonica “ARIOSTO”, il nuovo singolo di Lux disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 20 dicembre 2024.

“Ariosto” è una canzone che narra una storia d’amore intensa e turbolenta, caratterizzata da emozioni contrastanti, passioni travolgenti e un profondo senso di disillusione. Il riferimento ad Ariosto, autore dell’Orlando Furioso, evoca l’immagine di una relazione caotica e “furiosa”, simile a un poema epico in cui i protagonisti inseguono ideali irraggiungibili e affrontano un perpetuo conflitto interiore.

Il testo si sviluppa attraverso immagini vivide e metafore contemporanee che descrivono il legame tra i due amanti. Alcuni esempi significativi includono: “Potevamo essere un giro al luna park” evoca un inizio spensierato, ricco di promesse e sogni, destinato però a complicarsi e a rivelarsi doloroso; “La verità è che mi hai lasciato mezza nuda” esprime una profonda vulnerabilità, come se l’amore avesse lasciato solo frammenti incompleti di ciò che poteva essere; “Gira, gira come in un vinile rotto”: suggerisce un senso di monotonia e stanchezza, un ciclo infinito di errori e incomprensioni, “Favola furiosa come Ariosto” trasforma la relazione in un racconto epico e travagliato, in cui amore e fortuna sembrano sempre sfuggenti e inafferrabili.

Il brano dipinge un universo fatto di desideri, illusioni e malinconia, dove i due protagonisti cercano disperatamente un significato in un legame che sembra sfuggire loro di mano. È una storia che non parla solo di passione, ma anche della fragilità e dell’instabilità delle relazioni moderne, costantemente in bilico tra ciò che potrebbe essere e ciò che realmente è.

Spiega l’artista a proposito del nuovo brano: “È attraverso la scrittura che riesco a esprimere al meglio le emozioni che provo, anche quelle più delicate, come una semplice delusione d’amore che lascia spiazzati e vulnerabili. Sono particolarmente orgogliosa di questa pubblicazione, perché rappresenta il coronamento di tre anni di studio e dedizione, un traguardo che unisce la mia passione per il canto e per la scrittura. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto dei miei insegnanti di RC Voce Produzione, che sono riusciti a spronarmi, a credere in me e a farmi migliorare giorno dopo giorno.”

Biografia

Lucia Sgrò, 26 anni, in arte Lux, è originaria di Reggio Calabria, dove vive con i genitori, con i quali ha un rapporto speciale e armonioso. Laureanda in Giurisprudenza, ha scoperto la passione per il diritto durante il liceo, grazie a una simulazione di processo che le ha aperto nuovi orizzonti.

Accanto agli studi, la musica occupa un ruolo fondamentale nella sua vita. Fin da bambina, quando cantava in un coro, ha coltivato questo amore che, durante la quarantena, l’ha spinta a imparare l’ukulele da autodidatta. È stato in quel periodo che ha capito che cantare sotto la doccia non era più sufficiente: desiderava migliorarsi e approfondire il suo talento. Da allora, studia canto da tre anni presso RC Voce Produzione, un ambiente che considera una seconda famiglia.

Lux non si limita a cantare: scrive testi inediti e annota pensieri, spesso spontanei e caotici, che alimentano la sua creatività. La sua carriera artistica ha preso slancio ed è stata selezionata per partecipare al programma Videobox su Rai 2 e a numerosi spettacoli su scala nazionale.

Il suo nome d’arte, Lux, è nato quasi per gioco durante la quarantena, quando ha creato una pagina Instagram chiamata Wanderlux per condividere le sue performance con l’ukulele. L’apprezzamento di amici e conoscenti, che hanno iniziato a chiamarla semplicemente Lux, ha trasformato quel soprannome in un elemento centrale della sua identità artistica.