Allerta rossa maltempo, venerdì 17 gennaio scuole chiuse a Catania

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta rossa per l’intera fascia jonica della Sicilia e per parte della Sicilia centro-meridionale.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha annunciato sulla sua pagina social che sta per emanare un’ordinanza di chiusura per domani relativa a scuole, parchi, cimiteri e mercati.

L’ordinanza -in corso di emanazione- avrà effetto immediato e fino alle ore 24 di domani 17 gennaio 2025, per la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi comunali, dei Cimiteri, del Giardino Bellini, di tutti i Parchi Comunali e la sospensione dei mercati rionali all’aperto e di quelli storici (Fiera e Pescheria), il divieto di percorrere le strade comunali con i mezzi a due ruote, cicli e motocicli.

Queste le parole del sindaco:

La Protezione Civile ha appena diramato il bollettino meteo. Per domani allerta rossa. Stiamo disponendo la chiusura delle scuole e delle aree pubbliche. Non abbiamo ulteriori poteri di intervento (come chiusure di attività commerciali o private). Ci affidiamo al buon senso di tutti i cittadini e al rispetto delle regole di prudenza e chiediamo di evitare spostamenti se non per casi di necessità.

Anche l’Università di Catania comunica che saranno sospese tutte le attività didattiche in presenza, inclusi gli esami e le sedute di laurea, in tutte le sedi universitarie dell’Ateneo di Catania, comprese le sedi di Ragusa e Siracusa. Le attività potranno comunque essere erogate in modalità on line.

Tutto il personale dell’Ateneo potrà inoltre svolgere il proprio orario di servizio in modalità “Lavoro agile”, ad eccezione di quello la cui presenza nelle sedi di servizio è assolutamente necessaria alla funzionalità minima delle Strutture, così come stabilito dalla circolare diramata questo pomeriggio dal Direttore generale Corrado Spinella.