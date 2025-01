All’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo “Lo sguardo dell’anima”, personale pittorica di Rossella Marino

Condividi questo articolo?

“Lo sguardo dell’anima” è il titolo della personale di Rossella Marino in programma dal 12 al 26 gennaio, negli spazi dell’Antica Tonnara Bordonaro in piazza Bordonaro 9 a Palermo.

Curata da Aurelia Canè, la mostra pittorica sarà ufficialmente presentata domenica 12 gennaio alle 18:30 dal Maestro Mauri Lucchese.

Previsti gli interventi della poetessa Ketty Tamburello, della giornalista Marianna La Barbera e della stessa curatrice.

Ad allietare il vernissage, i musicisti Pacha & Pote.

Palermitana, docente all’Istituto Superiore “Don Luigi Sturzo” a Bagheria, Rossella Marino è un’artista poliedrica, dotata di grande talento pittorico, apprezzata dal pubblico e dalla critica.

Le sue opere d’arte sono state esposte sia in Italia che all’estero, e pubblicate in importanti riviste quali “Art now” di Sandro Serradifalco, nell’antologia di Carla Colombo dedicata alla montagna, nel libro “Rivelazioni naturalistiche” di Elisabetta La Rosa, in “Conosco un Artista” di Claudio Visentini, nella testata giornalistica “Approdo Calabria” a firma della giornalista Roberta Strano.

Durante il 2024 ha partecipato a diverse mostre collettive curate da Leonarda Zappulla allo spazio espositivo “Experience”, da Aurelia Canè del Gruppo Colorato e da Valentina Marongiu alla MAAV Gallery di Ostiglia, in provincia di Mantova.

L’esposizione all’Antica Tonnara Bordonaro sarà fruibile tutti i giorni eccetto il lunedì dalle 18:30 alle 23:00.