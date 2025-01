SPAZIO FRANCO: Totò e Vicè di Giuseppe Cutino ritorna in scena dopo il Premio Nazionale della Critica

Condividi questo articolo?

Continua il fine settimana del 28 e 29 dicembre con Giuseppe Cutino, l’anteprima di Scena Nostra dedicata ai protagonisti della scena contemporanea siciliana.

Autore, attore e regista Cutino ritorna sul palcoscenico dello Spazio Franco- tra i produttori dello spettacolo insieme a Acti-Teatri Indipendenti di Torino, Associazione Energie Alter-native e La Compagnia dell’Arpa di Enna- con il suo Totò e Vicè. Operina musicata per ombre e voci tratto dal testo di Franco Scaldati.

La pièce vanta il Premio dell’Associazione nazionale Critici di teatro, conferito alla regia di Giuseppe Cutino lo scorso novembre, per aver saputo orchestrare la poetica visiva e fonica di Scaldati in un’esperienza di “teatro puro”, e vede protagonisti Rosario Palazzolo e Antongiulio Pandolfo affiancati da Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx e dalla musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Maurizio Curcio con Daniele Tesauro.

Costruita seguendo quasi le medesime categorie scaldatiane, tra musica, voci e ombre, questa “operina” ci riconduce dentro il mondo poetico e appartato del grande poeta, attore e drammaturgo palermitano: un mondo incerto, antieroico, imperfetto, sgualcito come i vestiti di Totò e Vicé, restituendoci il profilo di due personaggi che, al pari di Estragone e Vladimiro o di altre figure letterarie del Novecento, incarnano la condizione esistenziale dell’uomo contemporaneo in cui la frammentarietà rappresenta l’elemento organico del reale e il relativismo il criterio per indagarlo.

Sabato 28 domenica 29 dicembre ore 21.00

TOTÒ e VICÈ _operina musicata per ombre e voci

di Franco Scaldati

con Rosario Palazzolo e con Anton Giulio Pandolfo

e con Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx

musicisti Maurizio Curcio e Daniele Tesauro

adattamento, scena e regia Giuseppe Cutino

musiche originali Maurizio Curcio

costumi Mario Dell’Oglio per Dell’Oglio Palermo 1890

movimenti di scena Totò Galati

luci Gabriele Gugliara

aiuto regia Peppe Macauda

produzione ACTI Teatri Indipendenti

con Associazione Energie Alter-native

in collaborazione con Spazio Franco – Babel e Compagnia dell’Arpa