Patti si conclude il corso Eno Food 4.0 di ITS Albatros che ha formato nuovi esperti in cultura gastronomica

Un percorso formativo gratuito della durata di 2 mila ore e ospitato all’Istituto Borghese Faranda guidato dalla Preside Francesca Buta. Antonina Sidoti (Presidente Albatros): “Un profilo polivalente e con una professionalità capace di operare in numerosi contesti”.

Concluso a Patti (Messina) il corso Eno Food 4.0 per “Esperto nel settore Agrifood: enogastronomia, ospitalità e territori” (Avviso 32).

Un percorso formativo gratuito della durata di 2 mila ore, realizzato dalla Fondazione I.T.S. Albatros di Messina e ospitato all’Istituto Borghese Faranda di Patti guidato dalla Dirigente Scolastica, Francesca Buta.

Particolarmente soddisfatta Antonina Sidoti, Presidente della Fondazione Albatros, che evidenzia: “I nostri nuovi diplomati si apprestano a entrare nel mondo del lavoro con un profilo polivalente e con una professionalità capace di operare in numerosi contesti legati alla conoscenza delle produzioni e delle preparazioni culinarie, alla promozione, comunicazione e valorizzazione del cibo e della cultura alimentare mediterranea in chiave innovativa, con competenze manageriali anche in ambito di comunicazione, marketing e gestione d’impresa. Un corso dal grande valore che ha formato dei veri e propri esperti in cultura gastronomica e che va incontro a specifiche e nuove esigenze del mercato del lavoro”.

“Un ringraziamento particolare va al nostro Direttore, Giovanna Segreto, a Francesco Pinelli, dirigente del Servizio 3 che si occupa degli ITS in Sicilia e al funzionario Giuseppe Siino”, conclude la Presidente Sidoti.