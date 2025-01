Sant’Agata 2025: nel programma dei festeggiamenti un Convegno dal titolo,”Portatori di Luce”

Condividi questo articolo?

Inserito nel programma dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata 2025, è previsto un Convegno dal titolo, “Portatori di Luce, la fede di un singolo può illuminare altre persone” – 2° edizione, in programma presso il Teatro della Chiesa S.S. Assunta, in Piazza Caduti del mare, 3 (Tondicello) a Catania, domenica 12 gennaio 2025 alle ore 17.30.

Il convegno è organizzato e promosso dall’Associazione Cattolica Cereo Mastri Artigiani che, da due anni, ha avviato delle iniziative in maniera appropriata e che punta alla sensibilizzazione di tutti gli abitanti del quartiere e non solo. Obiettivo, è cercare un ampio consenso anche laddove possiamo trovare delle resistenze culturali e sociologiche.

Pubblicità

Pubblicità

Il convegno sarà coordinato da Lucio Di Mauro, Presidente della sezione provinciale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (Ucsi) Catania.

Saranno presenti: Giuseppe Carbonaro Presidente “Amici del Rosario”, Rosario Scandurra Presidente “Fondazione Sant’Agathae – Premio “Luigi Maina”, Salvatore Di Salvo Segretario Nazionale UCSI – Tesoriere Ordine dei Giornalisti, Carmelo Grasso Presidente Comitato Festa di Sant’Agata, Viviana Lombardo Assessore Pari Opportunità Comune di Catania, Padre Francesco Genco Carmelitano, Amministratore Chiesa S.S. Assunta, Carmelo Zappalà Presidente Associazione Cattolica Cereo Mastri Artigiani, Elisabetta Baviera Avvocato impegnata da sempre nel sociale, Giuseppe Buglio Titolare CAF Buglio, Claudia Cantale Ricercatrice di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, Alessandro Miccione Scrittore, Andrea Saranitri commerciante, Centro Nazareth, Eris scuola di mestieri.

Il grande obiettivo vuole essere il rispetto reciproco, il dialogo funzionale, la fede condivisa e un lavoro di equilibrio tra tradizione e contemporaneità. Le “Candelore” sono luce e motore della Festa, da centinaia di anni: amore e devozione per Sant’Agata.

Le Candelore illuminano la Festa di Sant’Agata. Questo convegno è il prosieguo dell’attività dell’anno scorso, vuole essere un mezzo per una sentita attività di sdoganamento, versi certi luoghi comuni in cui si pensa al passato, piuttosto che al presente.