Mascali in festa per l’Epifania: una giornata indimenticabile per i più piccoli

Piazza Duomo, nel cuore del centro storico, si è trasformata in un vero e proprio parco giochi per l’Epifania. L’agorà mascalese è stata invasa dai numerosi bambini che hanno accolto con entusiasmo l’arrivo della Befana, giunta in moto e pronta a distribuire caramelle e doni. Tra giochi gonfiabili, popcorn e zucchero filato, i più piccoli si sono divertiti per tutta la giornata, creando un’atmosfera di gioia e spensieratezza.

La Befana, con il suo tradizionale sacco pieno di dolci, è stata la protagonista indiscussa della festa, scatenando l’entusiasmo dei più piccoli che l’hanno letteralmente assaltata, al suo arrivo, alla presenza del sindaco Luigi Messina e degli assessori Veronica Musumeci e Valentina Gullotta.

La festa dell’Epifania è stata un successo non solo per i più piccoli, ma anche per l’intera comunità di Mascali. L’evento ha infatti dimostrato l’importanza di investire nel tempo libero e nella socializzazione dei cittadini, soprattutto dei più giovani. L’assessore allo Spettacolo, Valentina Gullotta, che ha organizzato le molteplici attività di intrattenimento, ha espresso grande soddisfazione, sottolineando l’importanza di offrire ai bambini momenti di svago e divertimento, soprattutto nel periodo natalizio.

“La festa dell’Epifania – ha affermato – è stata un’occasione per riunire la comunità e creare un momento di condivisione e allegria”. L’assessore Gullotta ha inoltre tracciato un bilancio positivo delle numerose attività organizzate a Mascali durante le festività natalizie, tra cui il suggestivo presepe vivente di Santa Venera e i vari eventi che si sono susseguiti in piazza Duomo e nel centro sociale comunale. “Siamo molto soddisfatti della partecipazione della cittadinanza a tutte le iniziative proposte – ha detto l’assessore Gullotta – ciò dimostra che la nostra comunità è viva e ha voglia di partecipare alle nostre iniziative che hanno l’obiettivo di incentivare l’aggregazione sociale”.